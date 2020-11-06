Timur Selçuk kimdir, neden öldü? Timur Selçuk şarkıları neler, kaç yaşındaydı, hastalığı var mıydı?

Timur Selçuk kimdir sorusunun cevabı gündemde araştırılıyor. Usta müzik insanı Timur Selçuk hayatını kaybetti. Pop müzik yorumcusu, piyanist, ve besteci olan Selçuk'un yaşamı merak konusu. Peki Timur Selçuk neden öldü, hastalığı neydi?

Timur Selçuk, 74 yaşında gözlerini dünyaya kapadı.

Timur Selçuk'un eşi, "Dün gece en son saat 11.30'ta beraberdik. Sabaha karşı ölü bulduk, Herhangi bir rahatsızılığı yoktu. Kalp krizinden öldüğünü düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

TİMUR SELÇUK KİMDİR?

Timur Selçuk, 2 Temmuz 1946 yılında İstanbul'da doğdu.

Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk'un oğludur. Beş yaşında piyano çalmaya başlamış, yedi yaşında ilk konserini vermiştir. Galatasaray Lisesi mezunudur. Aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuvarı piyano bölümüne de devam etmiştir.

"Ayrılanlar İçin", "Sen Nerdesin", "Beyaz Güvercin" ya da "İspanyol Meyhanesi" gibi parçaları bu dönemimin şarkılarıdır. Ümit Yaşar Oğuzcan, Orhan Veli, Attilâ İlhan ve Nâzım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendirmiş, 1976'da İstanbul Oda Orkestrası'nı ve kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni kurmuştur. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 10 yıl çalışmış, Bilgesu Erenus'un "Nereye Payidar" oyunu için besteler yapmış "Sarıpınar 1914", "Üç İstanbul", "Cahide", "Hakkari'de Bir Mevsim" gibi filmlere de fon müziği bestelemiştir. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.

TİMUR SELÇUK 45'LİKLERİ

Ayrılanlar İçin - On Dit, Barclay Plak, 1964

İnme - Çoban Çeşmesi, Balet Plak, 1969

Derbeder Ömrüm - Köylü Kızı, Philips Plak, 1970

Böyledir Akşamları İstanbul'un - Rıhtımda, Philips Plak, 1970

Viens Regarder Le Soleil, Philips Plak, 1971

Bugün Yarın Daima - Kadın Kadın, Philips Plak, 1972

Yaşayamam Sensiz - Sevmek Delilik, Philips Plak, 1972 - 1974

İspanyol Meyhanesi - Beyaz Güvercin, Philips Plak, 1972

Duyar mısın? - Kara Sevda, Grafson Plak, 1972

Sıla Güneşi - Ben Gamlı Hazan Sense Taze Bahar, Yonca Plak, 1972

Kırık Kalpler - Oy Be Nenem, Yonca Plak, 1973

Panayır Günü - Yaralı Ceylan, Yonca Plak, 1973

Sen Nerdesin - Tu Seras Un Concerto, Barclay Plak, 1974

Hürriyete Doğru - Karantinalı Despina, Grafson Plak, 1974

Pireli Şarkı - Memet, Yonca Plak, 1975

Dönek Türküsü - Özgürlük, Yankı Plak, 1978

TİMUR SELÇUK ALBÜMLERİ

Timur Selçuk ve Orkestrası, Yonce Plak, 1974

İspanyol Meyhanesi, Philips Plak, 1974

Timur Selçuk, Yankı Plak, 1977

Tak Tik, Maral Plak, 1979

İstanbul Oda Orkestrası eşliğinde; Timur Selçuk, Maral Plak, 1979

Dünden Bugüne, Balet Plak, 1982

Timur Selçuk - 3, Balet Plak, 1986

Bir Uzay Masalı - Pop Opera, Balet Plak, 1991

25. Yıl, Balet Plak, 1992

Seçkiler, Ada Müzik, 2000

Abdülhamit Düşerken, Balet Plak, 2004

Babamın Şarkıları, Balet Plak, 2004

Bedreddin, Balet Plak, 2005