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08.07.2020 - 12:51 |

'Tövbeler Olsun' dizisinden ilk kareler geldi

TRT1’in yakında izleyiciyle buluşacak olan yeni dizisi 'Tövbeler Olsun', ekranlara 'merhaba' demek için gün sayıyor. Geçtiğimiz günlerde çekimleri başlayan diziden ilk kareler geldi.

'Tövbeler Olsun' dizisinden ilk kareler geldi
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Başrollerini Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can’ın paylaştığı, yönetmen koltuğunda ise Serdar Akar’ın yer aldığı “Tövbeler Olsun” dizisi, yakında TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

'Tövbeler Olsun'da; başarılı ama “pinti” bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holding’in patronu Namzet Horanta’nın, pintilikten cömertliğe giden büyük değişimi; bu değişimin "hatme çiçeğim" diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra’yı nasıl etkilediği; bu değişim sayesinde, eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesine dair kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar zinciri yaşanacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca; Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen, Sercan Badur, Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Semiha Bezek, Naz Çağla Irmak, Batuhan Aydar, Kerem Muslugil, Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü ve Duru Baykal gibi isimler de yer alıyor.

Tövbeler Olsun dizisinden ilk kareler geldi

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