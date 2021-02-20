Tuğba Yurt: Hediye söylenir mi?

Yeni bir single çıkarmaya hazırlandığını söyleyen Tuğba Yurt, tatil planı olup olmadığı sorusuna, "Pandemi nedeniyle bu sene kış tatili yapmayı tercih etmedim. Bu süreci dikkat ederek geçiriyorum" diye yanıt verdi.

Hürriyet'in haberine göre; ünlü şarkıcıya, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ne hediye aldığı soruldu. Tuğba Yurt, soruyu gülerek yanıtsız bıraktı: Hediye söylenir mi, ayıp!