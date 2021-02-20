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20.02.2021 - 12:11 |

Tuğba Yurt: Hediye söylenir mi?

Şarkıcı Tuğba Yurt, önceki gün Nişantaşı'nda sevgilisi Burak Tanrısever'le görüntülendi.

Tuğba Yurt: Hediye söylenir mi?
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Yeni bir single çıkarmaya hazırlandığını söyleyen Tuğba Yurt, tatil planı olup olmadığı sorusuna, "Pandemi nedeniyle bu sene kış tatili yapmayı tercih etmedim. Bu süreci dikkat ederek geçiriyorum" diye yanıt verdi.

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Hürriyet'in haberine göre; ünlü şarkıcıya, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ne hediye aldığı soruldu. Tuğba Yurt, soruyu gülerek yanıtsız bıraktı: Hediye söylenir mi, ayıp!

Tuğba Yurt: Hediye söylenir mi

 

20 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni20 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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