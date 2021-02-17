Tuğçe Tayfur'dan Necla Nazır'a: Canımın içisin

Yeşilçam'ın efsane ismi Necla Nazır'ın ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur ile evliliğinden olan kızı Tuğçe Tayfur, annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Tuğçe Tayfur, "Canımın içisin" notuyla annesi Necla Nazır ile olan fotoğrafını paylaştı. Tayfur'un yaptığı bu paylaşım çok sayıda takipçisi tarafından beğenildi.

Usta sanatçılar Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur, 7 yıllık eşi Taner Şafak’tan geçen yıl tek celsede boşanmıştı. Tayfur’un evli iş insanı Tolga Bayar’la aşk yaşadığı iddia edildi.

"YUVAMI YIKTI"

İş insanının eşi Ebru Bayar, katıldığı bir programda eşiyle aralarında hiçbir sorun yokken Tayfur’un araya girip yuvasını yıktığını ve boşanma aşamasına geldiklerini belirtti. Ayrıca eşinin bir aydır çocuğunu görmediğini de açıkladı.

'BU İŞ SENDEN ÖNCE BİTTİ' DEDİ

Yaşanan olaylarla ilgili Tuğçe Tayfur bir açıklama yaparak, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi: “Tolga Bey ile tanıştığımda eşiyle o evlerini ayırmıştı. Tolga Bey, avukatına boşanma işlemi için vekalet vermişti ve ‘Bu iş senden önce bitti’ demişti.

"Ben kimseyi kimsenin elinden almadım. Tolga Bey ile dava açılmadan önce tanıştım" diyen Tayfur, "Görüştük ama sadece arkadaşı olarak yanında durdum. Tolga Bey’in sadece çocuğu için katlandığı bir evliliği vardı. Bu bir süreç. Bir bedel ödenmesi gerekiyorsa ben ve Tolga Bey misli misli ödedik" dedi.