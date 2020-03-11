Türkiye güzeli seçildi

Gecenin finalinde Elif Yılmaz 'Miss Fashion TV 2020 Turkey', Mert Özcan ise 'Mr Fashion TV 2020 Turkey' ünvanı ile taç giydi. Gecenin başında Suriye’de şehit olan askerlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu da yapıldı.

Bir haftalık kamp

Yaklaşık bin kişinin başvuru yaptığı adaylar arasından seçilen 20 erkek ve 20 kadın yarışmacı Fashion TV Türkiye - Enis Onat’ın ev sahipliğindeki yarışmada birinci olabilmek için ter döktü. Bir haftalık kampın ardından 30 kişilik jüri önüne çıkan 40 genç podyumda modellik yeteneklerini sergileyerek güzellikleri ile jüriye etkilemeye çalıştılar. Sunuculuğunu Özge Ulusoy ile Saruhan Hünel’in yaptığı yarışmanın jüri üyeleri arasında Fatih Ürek, Emre Karayel, Mert Altınışık, Cihan Nacar, Ferruh Karakaşlı, Emel Yıldırım, Pınar Bent, Tümay Özokur ve Victoria İshkhanova’nın da bulunduğu, sanat yönetmenliğini ve koreografisini Ferhan Aral’ın yaptığı final gecesinde çeşitli moda tasarımcılarının defileleri yapıldı. Okçu Triko, Bilgin’s Luxury Deri, Pınar Bent Gelinlik, Ferruh Karakaşlı Skyfall defilesi, Cihan Nacar mayo defileleri ilgi ile izlendi. Gökcan Sanlıman ve Meltem Yaman’nın mini konser verdikleri gecede Fatih Ürek’te iki şarkı ile yarışmacılara moral verdi.

Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda temsil edecekler

Gecenin finalinde Elif Yılmaz “Miss Fashion TV 2020 Turkey”, Mert Özcan ise “Mr Fashion TV 2020 Turkey” ünvanı ile taç giydiler. Güzel seçilen gençlere taçları oyuncu Emre Karayel ve Emel Yıldırım tarafından takıldı. Elif Yılmaz ülkemizi Kıbrıs’ta Girne Rocks Hotel’da düzenlenecek olan “Miss Fashion TV World 2020” uluslararası yarışmasında temsil edecek. Yarışmada ikinciliği Dilan Erol ve Hüseyin Talmanzade, üçüncülüğü Vildan Aktaş ve Ali Koç, dördüncülüğü Aida Sayeva ve Celal Bilgin, beşinciliği ise Cansu Yıldırım ile Suat Kömürcü kazandılar. Birinciliğin dışında dereceye girenler de Türkiye’yi yurt dışındaki çeşitli yarışmalarda temsil edecekler.

‘Ben güzelden anlarım’

Jüri üyelerinden Emre Karayel yarışma öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Birbirinden güzel ve yakışıklı yarışmacıları seçmek konusunda zorlandığını söyleyen oyuncu muhabirlerin, “Ben güzelden anlarım der misiniz?” sorusuna, “Ben güzelden anlarım” cevabını verdi.

Oyuncu kraliçe

Yarışmada 2020 Türkiye güzeli tacını Elif Yılmaz taktı. Birinci seçilen güzel, oyunculuk yapıyor. 22 yaşındaki güzel, kraliçe tacını alkışlar arasında taktı. Oyunculuk yapan Yılmaz, yakında ilk sinema filmiyle seyirci karşısına çıkacak. Elif Yılmaz’ın rol aldığı 'Tam Kafadan Karavana' adlı sinema filmi de, 27 Mart’ta vizyona girecek.