Türkiye turuna çıktılar

İtalya’nın Juventus takımında oynayan Brezilyalı futbolcu Douglas Costa, model sevgilisi Nathalia Felix ile Türkiye turuna çıktı.

Önce Kapadokya’ya giden çift, daha sonra özel uçak kiralayarak Bodrum’a geçti. The Bodrum Edition’da konaklayan Brezilyalı ve İtalyan model, çektirdiği fotoğrafları Instagram’dan paylaştı.

Öte yandan ünlü futbolcu, Twitter'daki bir parodi hesabın, kendi ağzından yazdığı sözlere çok kızmıştı. Costa, “Türkiye gerçekten fantastik bir ülke. Uçan balon binmek ise harika bir his. Türk vatandaşları bu yönden çok şanslı çünkü balonlara bile 200 Dolar gibi komik bir fiyata binebiliyorsunuz. Türkiye’ye bayıldım." dediğini iddia eden Twitter hesabına yanıt vermişti.

Costa, "Benimle dalga mı geçiyorsun? Bu lanet bir şaka! Sahte haberlerinle iyi şanslar! Balonla asla uçmadım. Uçmak isterdim ama Ekim ayına kadar kapalı." diyerek cevap vermişti.