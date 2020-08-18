MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Türkiye turuna çıktılar
18.08.2020 - 07:00 |

Türkiye turuna çıktılar

İtalya’nın Juventus takımında oynayan Brezilyalı futbolcu Douglas Costa, model sevgilisi Nathalia Felix ile Türkiye turuna çıktı.

Türkiye turuna çıktılar
ABONE OL

İtalya’nın Juventus takımında oynayan Brezilyalı futbolcu Douglas Costa, model sevgilisi Nathalia Felix ile Türkiye turuna çıktı.

Önce Kapadokya’ya giden çift, daha sonra özel uçak kiralayarak Bodrum’a geçti. The Bodrum Edition’da konaklayan Brezilyalı ve İtalyan model, çektirdiği fotoğrafları Instagram’dan paylaştı.

Türkiye turuna çıktılar

Öte yandan ünlü futbolcu, Twitter'daki bir parodi hesabın, kendi ağzından yazdığı sözlere çok kızmıştı. Costa, “Türkiye gerçekten fantastik bir ülke. Uçan balon binmek ise harika bir his. Türk vatandaşları bu yönden çok şanslı çünkü balonlara bile 200 Dolar gibi komik bir fiyata binebiliyorsunuz. Türkiye’ye bayıldım." dediğini iddia eden Twitter hesabına yanıt vermişti.

Costa, "Benimle dalga mı geçiyorsun? Bu lanet bir şaka! Sahte haberlerinle iyi şanslar! Balonla asla uçmadım. Uçmak isterdim ama Ekim ayına kadar kapalı." diyerek cevap vermişti.

Türkiye turuna çıktılar

 

Magazin Haberleri Bülteni (18 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Konu yargı sürecinde’

‘Konu yargı sürecinde’

‘Seçici olma şansım var’

‘Seçici olma şansım var’

Günübirlik tatil

Günübirlik tatil

Geleceğin modellerine İstanbul’dan büyük ilgi

Geleceğin modellerine İstanbul’dan büyük ilgi

Sıradaki Haber