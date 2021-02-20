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20.02.2021 - 21:07 |

Uğur Karakuş kimdir, kaç yaşında, nereli? Uğur Karakuş'un hayatına dair bilinenler

Uğur Karakuş kimdir, kaç yaşında, nereli? Uğur Karakuş'un hayatına dair bilinenleri haberimize ekledik. Uğur Karakuş bu akşam İBO Show'a konuk oluyor. Şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Uğur Karakuş hakkında izleyiciler araştırma yapıyor. Uğur Karakuş'un kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki Uğur Karakuş kimdir? İşte sevilen sanatçının hayatına dair bilinenler...

Uğur Karakuş kimdir, kaç yaşında, nereli? Uğur Karakuş'un hayatına dair bilinenler
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20 Şubat 2021 Cumartesi akşam STAR TV'de yayınlanan İBO Show'a konuk olacak isimler arasında bulunan Uğur Karakuş izleyicileri meraklandırdı. Şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Uğur Karakuş kaç yaşında, nerelidir? İşte Uğur Karakuş'un biyografisi haberimizde...

UĞUR KARAKUŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Türk müzisyen, bestekar Uğur Karakuş, 1 Ağustos 1978 yılında İstanbul 'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Kasımpaşa Cezayirli Gazihasanpaşa ilkokulunda başladı. Karakuş, ortaokul, lise ve üniversiteyi İstanbul Teknik Üniversitesinde Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda tamamladı.

Kariyerine ilkokul yıllarında bağlama ile tanışarak başlayan Uğur Karakuş, halk müziği ile içli dışlı olmaya başladı. Müzisyen bir babanın oğlu olarak yaşamını sürdüren sanatçı, ortaöğrenim yıllarında müzik hayatını sürdürmeye devam etti. Çoğu düğün salonu, restaurant ve barlarda şarkılar seslendirerek hayatına devam eden müzisyen, lise eğitiminin ardından sahne yaşantısına ara verip bestekarlık ve müzik yönetmenliğine geçti.

Çeşitli besteleri birçok sanatçı ile lise yıllarında seslendirme fırsatı buldu. Bu sanatçılar arasında Alişan, Ceylan, Nuray Hafiftaş, Ertuğrul Polat, Yusuf Harputlu, Kader, Murat Yıldız, Mustafa Topaloğlu, Kazancı Bedih, Seher Dilovan, Mustafa Uğur gibi isimler yer almaktadır. Ayrıca Kader, Yusuf Harputlu, Ertuğrul Polat, Mustafa Topaloğlu'nun kaset ve müzik yönetmenliğini yapmış ve birçoğunun kasetinde cümbüş ve bağlamasıyla eşlik etmiştir.

Alişan, Emrah, İzzet Yıldızhan, Küçük Onur, Mustafa Uğur, Ceylan, Kader Ertuğrul Polat, Mustafa Topaloğlu gibi birçok ismin sahne şefliğini (maestro) yapan Uğur Karakuş, arkadaşı Ceylan'ın "Gönlüme" adlı eserde "Ceylanım meralım, darda kaldım gelmedin" dizeleriyle başlayan bölümü de seslendirdi.

UĞUR KARAKUŞ ŞARKILARI

Karakız
Bilemedim · 2011

Seni Affedemiyorum
Bilemedim · 2011

Bana Mı Sordun
Yalan Dünya · 2014

Bırakın Gitsin


Belalim · 2020
Terk Etmek
Yalan Dünya · 2014


Bir Kulum İşte · 2020
Ah Bu Gönül Şarkıları · 2014

Sevdiğim
Bilemedim · 2011
Halo
Razıyım · 2000

Yaram İçerden
Yalan Dünya · 2014

Yasatirmiyim
Ceylan
Neden Allahım / Nazlıcan · 2003

Yok İmiş
Yalan Dünya · 2014

Cane
Yalan Dünya · 2014

Al Yarim · 2020
Yaşatır Mıyım
Yalan Dünya · 2014

Ben Beni
Yalan Dünya · 2014

Acı Gerçekler
Neden Allahım / Nazlıcan · 2003

Yalan Dünya · 2014

Öyle Bir Sevda
Razıyım · 2000


Yalan · 2020
Kurşuna Gerek Yok · 2020
Neden Allahım / Nazlıcan · 2003

Hani
Razıyım · 2000

Vay Başıma
Bilemedim · 2011

Paşa Gönlüm
Bilemedim · 2011

Bir Aşk İçin Ölünür mü
Bilemedim · 2011

El Bana
Bilemedim · 2011

Nazlıcan
Neden Allahım / Nazlıcan · 2003

Zarardayım
Razıyım · 2000

Sevmişem
Razıyım · 2000

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