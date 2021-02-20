Uğur Karakuş kimdir, kaç yaşında, nereli? Uğur Karakuş'un hayatına dair bilinenler

20 Şubat 2021 Cumartesi akşam STAR TV'de yayınlanan İBO Show'a konuk olacak isimler arasında bulunan Uğur Karakuş izleyicileri meraklandırdı. Şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Uğur Karakuş kaç yaşında, nerelidir? İşte Uğur Karakuş'un biyografisi haberimizde...

UĞUR KARAKUŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Türk müzisyen, bestekar Uğur Karakuş, 1 Ağustos 1978 yılında İstanbul 'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Kasımpaşa Cezayirli Gazihasanpaşa ilkokulunda başladı. Karakuş, ortaokul, lise ve üniversiteyi İstanbul Teknik Üniversitesinde Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda tamamladı.

Kariyerine ilkokul yıllarında bağlama ile tanışarak başlayan Uğur Karakuş, halk müziği ile içli dışlı olmaya başladı. Müzisyen bir babanın oğlu olarak yaşamını sürdüren sanatçı, ortaöğrenim yıllarında müzik hayatını sürdürmeye devam etti. Çoğu düğün salonu, restaurant ve barlarda şarkılar seslendirerek hayatına devam eden müzisyen, lise eğitiminin ardından sahne yaşantısına ara verip bestekarlık ve müzik yönetmenliğine geçti.

Çeşitli besteleri birçok sanatçı ile lise yıllarında seslendirme fırsatı buldu. Bu sanatçılar arasında Alişan, Ceylan, Nuray Hafiftaş, Ertuğrul Polat, Yusuf Harputlu, Kader, Murat Yıldız, Mustafa Topaloğlu, Kazancı Bedih, Seher Dilovan, Mustafa Uğur gibi isimler yer almaktadır. Ayrıca Kader, Yusuf Harputlu, Ertuğrul Polat, Mustafa Topaloğlu'nun kaset ve müzik yönetmenliğini yapmış ve birçoğunun kasetinde cümbüş ve bağlamasıyla eşlik etmiştir.

Alişan, Emrah, İzzet Yıldızhan, Küçük Onur, Mustafa Uğur, Ceylan, Kader Ertuğrul Polat, Mustafa Topaloğlu gibi birçok ismin sahne şefliğini (maestro) yapan Uğur Karakuş, arkadaşı Ceylan'ın "Gönlüme" adlı eserde "Ceylanım meralım, darda kaldım gelmedin" dizeleriyle başlayan bölümü de seslendirdi.

UĞUR KARAKUŞ ŞARKILARI

Karakız

Bilemedim · 2011

Seni Affedemiyorum

Bilemedim · 2011

Bana Mı Sordun

Yalan Dünya · 2014

Bırakın Gitsin





Belalim · 2020

Terk Etmek

Yalan Dünya · 2014



Bir Kulum İşte · 2020

Ah Bu Gönül Şarkıları · 2014

Sevdiğim

Bilemedim · 2011

Halo

Razıyım · 2000

Yaram İçerden

Yalan Dünya · 2014

Yasatirmiyim

Ceylan

Neden Allahım / Nazlıcan · 2003

Yok İmiş

Yalan Dünya · 2014

Cane

Yalan Dünya · 2014



Al Yarim · 2020

Yaşatır Mıyım

Yalan Dünya · 2014

Ben Beni

Yalan Dünya · 2014

Acı Gerçekler

Neden Allahım / Nazlıcan · 2003



Yalan Dünya · 2014

Öyle Bir Sevda

Razıyım · 2000



Yalan · 2020

Kurşuna Gerek Yok · 2020

Neden Allahım / Nazlıcan · 2003

Hani

Razıyım · 2000

Vay Başıma

Bilemedim · 2011

Paşa Gönlüm

Bilemedim · 2011

Bir Aşk İçin Ölünür mü

Bilemedim · 2011

El Bana

Bilemedim · 2011

Nazlıcan

Neden Allahım / Nazlıcan · 2003

Zarardayım

Razıyım · 2000

Sevmişem

Razıyım · 2000