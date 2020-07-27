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27.07.2020 - 11:17 |

Vildan Atasever'den doğum günü paylaşımı!

Oyuncu Vildan Atasever, 39 yaşına bastı. Atasever, dün akşam yeni yaşını kutladı.

Vildan Atasever'den doğum günü paylaşımı!
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Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Vildan Atasever, doğum günü kutlamasına ait bir fotoğraf paylaştı.

39 yaşına giren Atasever'e yakın arkadaşları sürpriz yaptı.

Güzel oyuncu, doğum günü pastasını üflemeden önce çekilmiş karesine, "Huzurun sevgi ile mümkün olduğuna , Sevginin mesafesi olmadığına , Sözün samimiyetine, samimiyetin insanın ruhuna tebessüm bıraktığına şahit oldum bir kez daha . Her iyi ki de iyi kilerim oldunuz . Gül bahçeleri yaptınız gönlümde. Neşet Baba'nın dediği gibi kalpten kalbe bir yol vardır görülmez gönülden gönüle gider. Gönül yolumuz daim olsun dileğim budur” notunu düştü.

Vildan Ataseverden doğum günü paylaşımı

Magazin Haberleri Bülteni (27 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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