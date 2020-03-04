Yasemin Allen’in yeni yılanı

30 yaşındaki Yasemin Kaya Allen, evcil hayvan olarak evinde piton yılanı beslemeye başlamıştı. Yılanıyla bir yıldır beraber yaşayan Allen, o anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Oyuncu, 'Lord Flashheart' ismini verdiği kraliyet pitonu ile birlikte oldukça mutlu görünüyor.

Evine yeni bir yılan alan oyuncu, sosyal medyada 'Brezilya Gökkuşağı Boası' olarak bilinen evcil hayvanının görüntüsünü paylaştı.



