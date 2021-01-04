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04.01.2021 - 07:00 |

Yatırımlara devam...

Turizm sektörüne yepyeni bir hizmet anlayışı kazandırdıkları Sapanca ve Afyon’da yer alan ultra lüks otellerinden sonra, pandemiye rağmen yeni yatırım planlarını hızlandırdıklarını belirten NG Hotels & Resorts Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, “NG Sapanca Enjoy ile bölgeye en lüks otellerinden birini daha kazandırdık” dedi.

Yatırımlara devam...
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Turizm sektörüne yepyeni bir hizmet anlayışı kazandırdıkları Sapanca ve Afyon’da yer alan ultra lüks otellerinden sonra, pandemiye rağmen yeni yatırım planlarını hızlandırdıklarını belirten NG Hotels & Resorts Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, “NG Sapanca Enjoy ile bölgeye en lüks otellerinden birini daha kazandırdık” dedi. İş insanı, “450 milyon TL yatırımla, iki yıl süren hummalı bir hazırlığın sonucunda tamamlandı. Enjoy’u alternatif konseptlere sahip, doğayla iç içe ve modern tasarımlı otel olarak konumlandırdık” diye de ekledi.

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