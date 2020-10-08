Yeni Hayat oyuncuları - isimleri | Yeni Hayat dizisinin konusu nedir?

Perşembe akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Yeni Hayat 6. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'da Kanal D'de...

YENİ HAYAT OYUNCULARI KİMLER?

Serkan Çayoğlu

Adem Şahin

Melisa Aslı Pamuk

Yasemin Karatan

Tayanç Ayaydın

Timur Karatan

Nilperi Şahinkaya

Nevin Şahin

İpek Filiz Yazıcı

Gökçe Karatan

Nisa Sofya Aksongur

Ece Şahin

Devrim Nas

Özgür Haseki

Aziz Caner İnan

Bekir Tosun

Nebil Sayın

Kunduzi

Furkan Kalabalık

Fatih Yılmaz

YENİ HAYAT 6. BÖLÜM KONUSU NEDİR?

Yasemin'in yaşadığı şiddetten kaçıp yeni bir hayata ulaşma çabası bir trajediyle sonuçlanmıştır. Timur giderek daha tehlikeli bir insan haline mi gelmektedir? Yasemin'in kafasındaki kuşkular, bir yandan vicdanı onu Adem'le başka bir planın içine savurur. Adem ona yardım edecektir. Eğer dediklerini yaparsa Yasemin özgürlüğüne Timur da hak ettiği cezayı çekmek için adalete teslim edilecektir.

Ancak ikisinin sık sık yan yana gelmesi Nevin'in de dikkatini çekmektedir. İçine düştüğü şüphe Nevin'e belki de hayatının bir diğer hatasını yaptıracaktır. Üstelik Adem'den saklaması gereken sır her geçen gün daha fazla hayatını alt üst ederken. Tüm bunlar olurken Yasemin bambaşka bir olayla sarsılır. Polislerin bulduğu ipucu Yasemin'i daha da tehlikeli bir noktaya getirmiştir. Adem bir kez daha onu koruyabilecek midir?

YENİ HAYAT FRAGMAN