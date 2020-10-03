MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Yeni kitabı dördüncü baskıda
03.10.2020 - 07:00 |

Yeni kitabı dördüncü baskıda

Almula Merter Churm’ün ‘Kelebeğin Zamanı’ adlı roman serisinin ilk kitabı ‘Bitti Dediğin Anda Kaderin Yeniden Yazılır’, okurlardan büyük ilgi görüyor.

Yeni kitabı dördüncü baskıda
ABONE OL

Almula Merter Churm’ün ‘Kelebeğin Zamanı’ adlı roman serisinin ilk kitabı ‘Bitti Dediğin Anda Kaderin Yeniden Yazılır’, okurlardan büyük ilgi görüyor. Eserin ilk üç baskısı, satışa çıkar çıkmaz tükendi. Dördüncü baskıda olan kitabı alanlar ayrıca ‘karekod’ sürpriziyle karşılaşıyor. Bu kodları cep telefonlarına okutanları, hikayeye uygun sürprizler bekliyor.

Magazin Haberleri Bülteni (2 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Ailemiz büyüyor’

‘Ailemiz büyüyor’

Renkli veda!

Renkli veda!

Mesafesiz sohbet!

Mesafesiz sohbet!

‘Çatı Katı Aşk’la ekrana dönüyor

‘Çatı Katı Aşk’la ekrana dönüyor

Sıradaki Haber