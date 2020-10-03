Yeni kitabı dördüncü baskıda

Almula Merter Churm’ün ‘Kelebeğin Zamanı’ adlı roman serisinin ilk kitabı ‘Bitti Dediğin Anda Kaderin Yeniden Yazılır’, okurlardan büyük ilgi görüyor. Eserin ilk üç baskısı, satışa çıkar çıkmaz tükendi. Dördüncü baskıda olan kitabı alanlar ayrıca ‘karekod’ sürpriziyle karşılaşıyor. Bu kodları cep telefonlarına okutanları, hikayeye uygun sürprizler bekliyor.