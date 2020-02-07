YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Tom Hiddleston, Netflix’in siyasi-gerilim dizisi ‘White Stork’un (Spadehead) başrol oyuncusu olarak belirlendi. ‘Post-gerçekçi dünyanın paradoksu’ olarak tanımlanan bir hikayeye sahip İngiliz drama yapımının şirketiyse Eleven...

Christopher Dunlop tarafından üretilen ve Kristoffer Nyholm (Taboo) tarafından yazılıp yönetilen proje, 10 bölüm olacak. Hiddleston, pilot bölüm onayını geçen dizide, parlamentoya seçilen ve daha büyük hedefleri olan James Cooper karakterine hayat verecek. Asher Millan ise, onun gerçek kişiliğini ve geçmişindeki sırları ortaya çıkarmaya çalışacak.

‘Loki’den sonra bir TV projesinde daha yer alacak Hiddleston, son yıllarda Marvel filmlerinde ve diğer blockbuster yapımlarda boy göstermişti. Aktör, İngiliz mini dizisi ‘The Night Manager’daki performansıyla da bir Altın Küre kazanmıştı.