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06.03.2020 - 07:00 |

Yıllar sonra yeniden

Justin Bieber, yıllar önce bir konserinde serenad yaptığı bir hayranıyla bir araya geldi.

Yıllar sonra yeniden

Justin Bieber, yıllar önce bir konserinde serenad yaptığı bir hayranıyla bir araya geldi. Ünlü popçu, 2010 yılında New York’taki konserinde Lynsey Mickolas’ı sahneye alarak, ona ‘One Less Lonely Girl’ şarkısını söylemişti. YouTube belgeseli ‘Seasons’ için gerçekleştirdiği projede, seveniyle yeniden bir araya gelen Bieber, duygusal anlar yaşadı. Şaşkınlığını gizleyemeyen genç kadın ise, kendisine “Büyümüşsün” diyen Bieber’a, “Sen de evlenmişsin” şeklinde cevap verdi.

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