Zalim İstanbul 39. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Agah öldü! - Zalim İstanbul 38. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

ZALİM İSTANBUL 38. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Agah'ın ölümü ile sarsılan Cenk, geçmişi ile ilgili büyük hezeyanlar içindedir. Şeniz'i hayatını yıkmak ile suçlayan Cenk, gerçek babası olarak sadece Agah'ı kabul edeceğini söyler. Cenk bu dertler ile boğuşurken bir taraftan da Ceren ile uğraşmaktadır. Ceren ise verdiği bu savaşı kazandığını düşünür. Ancak Şeniz, Ceren'e bu mutluluğu yaşatmamaya kararlıdır. Cenk ne yapacağını bilemez halde, aklından geçen kötü düşünceler ile oradan oraya savrulmaktadır. Cenk kendi sınırlarına dayanmıştır.

ZALİM İSTANBUL 39. YENİ BÖLÜM FRAGMAN



Zalim İstanbul 39. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

ZALİM İSTANBUL 38. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Zalim İstanbul 38. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...