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07.07.2020 - 14:31 |

Zehra Çilingiroğlu: Özel hayatımı konuşmuyorum

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Zehra Çilingiroğlu: Özel hayatımı konuşmuyorum
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Leopar desenli eteği ve terlikleri ile dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu, uzun süren alışveriş turunun ardından Markalar Sokağı'nda görüntülendi.

Vale noktasında aracını beklerken muhabirlerle kısa süre sohbet eden Çilingiroğlu, gazetelere yansıyan "Alaattin Kadayıfçıoğlu, Çeşme'de hem ailesine hem sevgilisine villa tuttu" haberleri hakkında, "Özel hayatımı konuşmuyorum" demekle yetindi.

Zehra Çilingiroğlu, aracının gelmesiyle birlikte basın mensuplarına teşekkür ederek AVM'den ayrıldı.

Zehra Çilingiroğlu: Özel hayatımı konuşmuyorum

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Cadde Yazarları

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