Zehra Çilingiroğlu'ndan maske kontrolü!

Milyonlarca insan gibi günlerini ev karantinasında geçiren Zehra Çilingiroğlu, sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından soluğu dışarıda aldı. Kız arkadaşlarıyla birlikte buluşup hasret gidermek isteyen Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Bebek’te objektiflere takıldı.

Sözü'de yer alan habere göre; Çilingiroğlu, kendisini çeken gazetecileri görünce maskesinin olup olmadığını kontrol etti. Maskesinin takılı olduğunu anlayan Çilingiroğlu, muhabirlere el sallayarak uzaklaştı.