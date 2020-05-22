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22.05.2020 - 10:51 |

Zehra Çilingiroğlu'ndan maske kontrolü!

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, dört günlük sokağa çıkma yasağı sonrası Bebek'te görüntülendi.

Zehra Çilingiroğlu'ndan maske kontrolü!
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Milyonlarca insan gibi günlerini ev karantinasında geçiren Zehra Çilingiroğlu, sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından soluğu dışarıda aldı. Kız arkadaşlarıyla birlikte buluşup hasret gidermek isteyen Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Bebek’te objektiflere takıldı.

Sözü'de yer alan habere göre; Çilingiroğlu, kendisini çeken gazetecileri görünce maskesinin olup olmadığını kontrol etti. Maskesinin takılı olduğunu anlayan Çilingiroğlu, muhabirlere el sallayarak uzaklaştı.

Zehra Çilingiroğlundan maske kontrolü

Magazin Haberleri Bülteni (22 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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