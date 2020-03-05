Zehra Çilingiroğlu'ndan evlilik açıklaması

Zehra Çilingiroğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu’ndan evlilik teklifi aldığı yönünde çıkan haberler hakkında konuştu.

Sözcü'de yer alan habere göre, kucağındaki çiçeklerin kimden geldiğini söylemeyen Çilingiroğlu, "İyiyim. Her şey yolunda gidiyor" dedi.

Bir muhabirin parmağındaki yüzüğe dikkat çekmesi üzerine Zehra Çilingiroğlu, "Benim kendi yüzüğüm. Öyle evlilik durumları falan yok" ifadelerini kullandı.