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15.09.2020 - 15:17 |

Zeynep Kırşan: İyi ki seni doğurmuşum

Altı sene önce sunucu Alp Kırşan ile evlenen oyuncu Zeynep Kırşan, iki yaşına basan oğlu Ata'nın yeni yaşını kutladı. Kırşan, ailece çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Zeynep Kırşan: İyi ki seni doğurmuşum
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Zeynep Kırşan-Alp Kırşan çifti, ilk çocukları Efe'yi 2015 yılında, ikinci çocukları Ata'yı ise 2018'de kucaklarına aldı. İkili, iki yaşına basan oğulları Ata'nın yeni yaşını kutladı. Aile arasında mütevazı bir parti düzenleyen çift, o anları sosyal medya hesaplarından yayınladı.

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31 yaşındaki Kırşan, paylaşımına, "İyi ki doğurmuşum seni. Benim saçları güneş, gözleri ışık, yüreği dünyalara bedel oğlum... Bizi tamamladın. İyi ki geldin, hoş geldin annem. Seni sonsuz seviyoruz. O sondaki delikanlıya iyi bak, çünkü o seni hepimizden daha fazla seviyor ve dilerim; hep öyle olsun" notunu düştü.

Zeynep Kırşan: İyi ki seni doğurmuşum

Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Kırşan çiftinden Alp Kırşan,  uzun yıllardır sürdürdüğü 'Survivor' sunuculuğu görevini Murat Ceylan'a devretmişti.

Kırşan, ayrılık nedenini, "‘Survivor’dan ayrılma kararımı son ‘Survivor’ bittikten sonra ailemle buluştuğum an aldım. Onları çok özlediğimin farkına vardım. Ve onlarsız yapamayacağımı anladım. Sanırım “Kariyer mi yoksa aile mi?” sorusuyla o anda yüzleştim. Özellikle aileye ikinci çocuğumuzun da katılmasından sonra eşimin ve çocuklarımızın bana daha çok ihtiyaçları olacağını gördüm ve Türkiye’de, onların yanında olmayı seçtim. Bu düşüncemi Acun ağabey ile paylaştım, o da anlayışla karşıladı. Asla bir kırgınlığım olmadı, olamaz da. Acun Ilıcalı ömrümün sonuna dek ağabeyimdir. Saygı duyduğum bir insandır" sözleriyle açıklamıştı.

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