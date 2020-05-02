007 James Bond’tan mektup var

Beş yıl önceki son James Bond filmi “Spectre’’ın ardından hayranları serinin yeni yapımını izlemek için gün sayarken hayatın normale dönmesini bekliyor. Bu dönemde birçok yönetmen aylarca çalıştığı filmini ertelemek zorunda kaldı. Şüphesiz sinema tarihi için James Bond filmleri bambaşka bir yerdedir. Daniel Craig’i son defa James Bond olarak izlemeye hazırlandığımız film de korona günlerinde takvim değiştirenlerden. Belki 25’inci James Bond filminde kahramanımızın maceralarını izlemek için biraz bekleyeceğiz ama beklerken özlemimizi giderebileceğimiz çok özel bir koleksiyon yayınlandı.



İngiliz Kraliyet posta servisi Royal Mail’in değeri 20 penny ile 250 pound arasında değişen 39 parçalık James Bond pul koleksiyonu serinin hayranlarını heyecanlandıracak güzellikte. Pulların yanı sıra James Bond temalı mektup zarfları, pul koleksiyonu defterleri, çerçevelenmiş koleksiyon pulları ve özel tasarım Bond çantası tüm dünyadaki Bond koleksiyoncularının satın alabilecekleri ürünler arasında.