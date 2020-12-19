2020’de moda dünyası bunları konuştu

Kazanan rahatlık oldu



Trendlerin ne olacağını podyumlar söyleyebilir, ama o trendlerden hangilerinin sevildiğini, arandığını ve satın alındığını alışveriş istatistikleri gösteriyor. Moda dünyasının en çok kullanılan arama motoru Lyst’in 2020 raporuna göre, bu yıl kazanan “rahatlık” oldu. Şaşırmadınız değil mi? Daha önceki yazılarda da bahsettiğim gibi bu yıl insanlar en çok evde giyebilecekleri rahat kıyafetler aldı; eşofmanlar, rahat hırka ve kazaklar peşinde koştu. Bu raporun sürprizi ise ayakkabı kategorisinde en çok arananların, çoğu zaman “kaba” olarak nitelendirilen meşhur modeller oluşuydu. Görünüşe bakılırsa üç yıl önce İngiliz tasarımcı Christopher Kane’in dokunuşuyla havalı hale gelen Crocs’ların, şakayla karışık turist terliği olarak anılan Birkenstock’lar ve 2000’lerin başına damga vuran Ugg botlar yeniden zirvede.



Maskelere lüks alternatifler doğdu



Bundan henüz bir yıl öncesine kadar gündelik hayatımızda hiç kullanmadığınız, kullanacağımızı da düşünmediğimiz maskeler, artık hayatımızın en önemli parçası ve tartışmasız yılın öne çıkan aksesuarı. Tekstil üreticileri, kısa süre içinde virüsten korunmanın başlıca yollarından biri olan medikal maskelere, birkaç kez kullanılabilen ve çamaşır makinesinde yıkanabilen kumaş alternatifler üretmeye başladı. Lüks endüstrisi durur mu? Elbette maskesinin markalı olmasını isteyenlere hitap eden seçenekler de ortaya çıktı ve böylece Burberry’nin 118 dolarlık ekose desenli maskesinden, Louis Vuitton’un şeffaf yüz siperliğine uzanan pek çok alternatif ortaya çıktı.









Ünlülerin kozmetik markaları yükseldi



Sinema, müzik ve eğlence dünyasının yıldızları 2020’de albüm, film, şov programı yerine; ruj, allık, fondöten üretmeye başladı desek yalan olmaz. Rihanna, Kylie Jenner, Victoria Beckham gibi isimlerin kozmetik markaları satış rekorları kırmaya başlayınca, 2020’de onlara Selena Gomez, Pharrel Williams, Lady Gaga ve son olarak Jennifer Lopez de katıldı. Herkesin onlar kadar ışıltılı ve güzel görünmek istediğini düşününce, kozmetik markaları pastasından bir dilim almak istemelerine şaşırmamalı.



İki önemli isme veda



Kovid-19 salgını, moda dünyasından iki önemli ismin yaşamını kaybetmesine de sebep oldu. Nisan ayında ikonik ayakkabıların tasarımcısı Sergio Rossi, ekim ayında ise efsanevi moda tasarımcısı Kenzo Takada hayata veda ederek moda dünyasını üzüntüye boğdu.



Yılın stil ikonu



Gençler onun gibi giyinmek istedi, giydikleri yok sattı, moda kampanyalarının yüzü olarak karşımıza çıktı, Gucci’nin kreatif direktörü Alessandro Michele onun için “esin kaynağım” dedi ve son olarak Vogue Amerika’nın ilk erkek kapak yıldızı olmayı başararak tarihe geçti. 2020’nin stil ikonu hiç kuşkusuz Harry Styles’dı. 26 yaşındaki müzisyen çok çarpıcı, çok renkli ve özgün stiliyle yılı gerçek bir yıldız olarak kapatıyor.



Gözler TikTok’ta

Instagram ve YouTube’un moda dünyası üzerindeki etkisi tartışılmaz. Ancak gençler için 2020’de eğlencenin ve trendleri takip etmenin adresi kesinlikle TikTok oldu. Z kuşağı, TikTok’ta paylaştıkları videolarla yaratıcılığını ortaya koyup viral moda ve güzellik trendlerinin öncüsü olmayı başarırken, büyük markalar da bu gelişmeye kayıtsız kalamadı elbette. Dior ve JW Anderson defilelerini TikTok’tan canlı yayınlarken, pek çok markanın pazarlama bütçelerinde de, çok takip edilen TikTok kullanıcılarına önemli bölüm ayrıldı.

Dijital defileler hayatımıza girdi

Pandeminin moda dünyasına en büyük etkisi, uzun yıllardır konuşulan fakat bir türlü gerçekleştirilemeyen dijital moda haftalarını hayatımıza taşıyışı oldu. Herkesin eve kapandığı günlerde, koleksiyon sunumları dijital platformlar üzerinden yapıldı ve böylece daha düşük maliyetlerle daha fazla insana ulaşıldı. Pandemi bittikten sonra da dijital defile düzenlemeye devam edeceğini duyuran markaların sayısı hiç de az değil! Üstelik bu defileler, sezon ve cinsiyet ayrımı yapılmadan, markaların tüm tasarımlarını aynı anda görme imkânı da veriyor. 2020 biterken yeni bir moda düzenine geçişin ayak seslerini duymak pek zor değil.









Beyonce çıtayı yükseltti

Bilgisayar ve telefon ekranlarımıza bakarak geçirdiğimiz bu yılda, Beyonce’nin görsel albümü “Black King” her yönüyle çok konuşuldu. Albümün video kayıtları için stil danışmanı Zerina Akders ile çalışan Beyonce’ye, Burberry, Balmain, Erdem, Valentino gibi pek çok markadan özel kostümler hazırlandı ve her biri modaseverlerin rüyalarını süsledi. Markalarla iş birliği etmek ve imaj değiştirmek konusunda çıtayı epey yükseğe taşıyan Beyonce, bu zorlu yıldan da ikon olarak çıkıyor.