2020'nin misafiri: Şubat 29

Takvimler bugün 29 Şubat’ı gösteriyor. 4 yılda bir hediye gibi ömrümüze eklenen bu nadide gün, 16. yüzyılda yürürlüğe giren ve tarihe Gregoryan Takvimi olarak geçen düzenlemeye dayanıyor. Dünyanın Güneş etrafındaki dönüşünün tamı tamına 365 gün, 5 saat, 49 dakika, 12 saniye olduğu hesaplamasına bağlı olarak her 4 yılda bir 1 tam gün olarak karşımıza çıkan 29 Şubat, yüzyıllar boyunca farklı kültürlerde insanlığın sıra dışı olana türlü anlamlar yükleme pratiğinin de bir örneği. İşte 29 Şubat’a dair en yaygın üç inanışlar...



Şans mı şanssızlık mı?



29 Şubat’a dair en yaygın inanışlardan biri, bu tarihte evlenmenin şanssızlık getireceği yönünde. Her ne kadar evlilik yıldönümü seremonilerinden kaçınmak isteyenler için bulunmaz bir fırsat olsa da... Yunanistan’da ise bu inanış bir adım daha ileri götürülmüş ve takvimlerimize 29 Şubat’ın eklendiği “artık yıl” boyunca evlenmenin kötü şans getireceğine dair bir batıl inanç yeşermiş. Tabii ki kökleri Yunan mitolojisinde: Yer altı tanrısı Hades’in yeryüzüne çıktığına inanılan şubat ayına eklenen fazladan bir gün, daha fazla acı ve ölüm anlamına geliyor.



Teklif sırası kadında



29 Şubat, İrlanda’da kadınların erkeklere evlenme teklifi etme günü. 2010’da Amy Adams’ın “Leap Year” filmine de konu olan bu gelenek, İrlanda’da 5. yüzyıla dek uzanan cinsiyetçi köklere sahip. ABD, Danimarka ve Finlandiya’da da tarihin farklı dönemlerinde uygulandığı biliniyor. Örneğin Danimarka’da, bu tarihte kadından gelen evlenme teklifini reddetmenin cezası ona 12 çift eldiven almak olarak belirlenmiş. Neden mi? Tabii ki yüzük takamamış olmanın utancını gizlemesi için. Her aya başka bir eldiven, ne büyük incelik!



Doğum gününe hasret kalanlar kulübü

İstatistiklere göre bir bebeğin 29 Şubat’ta doğma olasılığı 1461’de 1. Tahminlere göre, dünyada 4 milyonun üzerinde, Türkiye de ise 30 bin kadar 29 Şubat doğumlu kişi var. Türkiye’de 29 Şubat doğumlu ünlüler arasında oyuncu Nejat İşler ve Fener Rum Patriği Bartholomeos bulunuyor. Bu tarihte doğanların yaşadığı doğum günü yetmezliğine buldukları çare ise genellikle yeni yaşlarını 28 Şubat veya 1 Mart’ta kutlamak oluyor. 4 yılda bir yaş aldığını savunanlar ise gerçek anlamda krizi fırsata çevirenler.