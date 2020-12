2021’e doğru, dayanışma ve umutla…

2021 kapıda. Bir yanda umut vadeden yeni bir yıl, diğer tarafta pandemiye karşı büyük mücadele veren gastronomi dünyası. Bir yanda aşıya büyük kurtarıcı gözüyle kolunu uzatan insanlık, ama aynı günlerde uygulanan sokağa çıkma yasaklarıyla sarsılan kocaman bir sektör. Belli ki Kovid-19 salgınının çaresi yolda. Ama aradaki süreç nasıl geçecek? Yiyecek içecek sektörü her zamankinden daha zor durumda ve ayakta kalma mücadelesi veriyor. Herkes farklı çıkış yolları arıyor. Devlet yardımı söz konusu ama yeterli mi? Elbette değil! Şu da bir gerçek ki yaratıcı fikirlere ve sektörel bazda iş birliklerine her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Neler oluyor ülkemizde ve dünyada, bakalım.

Raising HEL hareketi

Bu konuda beni en fazla etkileyen örneklerden biri Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de başlatılan hareket. Bir grup Finlandiyalı restoran işletmecisinin kurduğu Raising HEL, işletmelerin pandemi krizinden en az zararla kurtulmalarını ve bu olumsuz ortamı mümkün olabildiğince hızla değiştirmeyi hedefliyor. Koronavirüs kısıtlamaları altında işletmelerinin çöküşünü izlemek yerine belediye meclisi ile birlikte bir girişim başlatıyorlar: Restoran Hediye Kartı Programı. Bu kartların satışından elde edilen gelir restoran çalışanlarına kalıyor. Kurucu olarak üç restoran sahibi var hareketin arkasında: Vila Relander, Saku Tuominen ve Andres Westerholm. “Şikâyet etmeyi bırakıp geleceğe bakmaya başlamak” diye anlatıyorlar bakış açılarını. Tek bir amacı var programın: Helsinki’deki her bir kişinin, her şirketin bir hediye kartı satın alması. Projeyi enerji ve coşkuyla yürüten grup, seslerini kısa sürede duyuruyor. Hareketin internet sayfasından programa dahil olan her bir restoran için link verilmiş, bu linklerden online hediye kartı alınabiliyor. Bazı restoranlar hediye kartları için menü alternatifleri sunmuş, bazılarında ise istenilen tutar karşılığı hediye kartı almak mümkün. Kartlar uzunca bir süre geçerli olacak. Hem sektörden hem de müşterilerden büyük bir ilgi gören program beklentileri açık ara aşıyor. Raising HEL ekibinin dünyanın dört bir yanındaki diğer şehirlerle de paylaşmaya hazır olduğu son derece basit ve pratik bir fikir bu.









Yılbaşı partisi yerine kartı

Müşteriler ve yerel işletmeler, bu yıl iptal edilen yılbaşı partileri yerine, program dahilindeki hediye kartlarını satın alarak hızlı bir şekilde çağrıya yanıt veriyor. Aslında girişimin büyük planı tek bir eyleme dayalı değil; Helsinki’yi dinamik, canlı ve gastronomik bir destinasyon olarak geliştirmeye yönelik: “Pandemi krizini fırsata çevirip Helsinki’yi yeni Kopenhang yapacağız” diyorlar. Şehir, seyahat yasakları kalktığında, gastronomi bayrağını kaldırmaya ve İskandinav mutfak devleriyle mücadele etmeye hazırlanıyorlar.

400 liralık alışveriş çeki

Son yıllarda kontrolsüz bir şekilde büyüyen Türk gastronomi sektörü de pandeminin etkisiyle ciddi yara aldı. Peki, bizde neler yapılıyor? Helsinki tarzı yaratıcı ve sürdürülebilir fikirler henüz pek yok gibi ama arayışlar sürüyor. Son dönemin öne çıkan yardım etkinliklerinden biri Coca-Cola Türkiye, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) ve Kızılay’ın yeme-içme sektörü çalışanlarına 400 liralık alışveriş çeki desteği. Büyük sıkıntıya giren sektöre moral açısından da son derece önemli bir adım bu.

Öyle görülüyor ki, kısa bir zaman sonra yeme-içme sektörü, kendi çözümlerini üretecek. Bana göre en büyük tehlike nedir biliyor musunuz? Her şeyin, hiç mi hiç değişmeden sabit kalarak yeniden bıraktığımız yerden başlaması!

İyi yemeğe değer verenler için Fuudy





İstanbul’un gastronomi çıtası yüksek restoranlarının üye olduğu Fuudy’nin paket servis uygulaması da son dönemin göze çarpan kriz süreci yeni uygulamalarından. Normal şartlarda paket servis uygulaması olmayan lüks segment restoranların da pandemi kısıtlamaları sonucu müşteriyle buluşabilmelerinin tek yolu artık eve servis. Tam da böyle bir dönemde hayata geçen Fuudy, bu tarz restoranlar ve sevdiği lezzetleri özleyen müşteriler için yepyeni bir soluk oldu. Uygulamayı rakiplerinden ayırt eden bir diğer özelliği, teslimatta hybrid araba ve geri dönüşümlü materyaller kullanılması.



29, Sunset, Morini, The Steeve, Azur, Fireroom, Alaf, Alancha, Antica Locanda, Apartıman, Lokanta Kru, Sanayi313 gibi gastronomi meraklılarının sıkı takipte olduğu işletmeler bu uygulamada yer alıyor.