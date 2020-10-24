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    HaberlerCumartesi Haberleri 90 yıllık mirası Instagram’da keşfedin
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    24.10.2020 - 03:01 |

    90 yıllık mirası Instagram’da keşfedin

    Fisher-Price klasik oyuncaklarını Instagram’da renkli bir sergiyle dijital olarak sunuyor.

    90 yıllık mirası Instagram’da keşfedin

     

    Fisher-Price Oyuncak Müzesi, Instagram sayfasından ziyaretçileriyle buluşuyor. Ziyaretçiler; görsellerden ve videolardan oluşan renkli ve etkileşimli sergi sayesinde, en sevdikleri Fisher-Price oyuncaklarıyla anılarını yeniden canlandırıyor. Müzede her on yıla özel düzenlenen 90’ı aşkın farklı parça yer alıyor ve ziyaretçilerin, çocukluklarından kalma eski oyuncakları kolayca bulmaları sağlanıyor. Amerikalı sanatçı ve tasarımcı Leila Fakouri tarafından tasarlanan müze, cesur renk paletleri ve yaratıcı temadan oluşan kombinasyonunu gerçek bir müzenin boyut ve dokularını kullanarak bir araya getiriyor.

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