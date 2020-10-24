90 yıllık mirası Instagram’da keşfedin

Fisher-Price Oyuncak Müzesi, Instagram sayfasından ziyaretçileriyle buluşuyor. Ziyaretçiler; görsellerden ve videolardan oluşan renkli ve etkileşimli sergi sayesinde, en sevdikleri Fisher-Price oyuncaklarıyla anılarını yeniden canlandırıyor. Müzede her on yıla özel düzenlenen 90’ı aşkın farklı parça yer alıyor ve ziyaretçilerin, çocukluklarından kalma eski oyuncakları kolayca bulmaları sağlanıyor. Amerikalı sanatçı ve tasarımcı Leila Fakouri tarafından tasarlanan müze, cesur renk paletleri ve yaratıcı temadan oluşan kombinasyonunu gerçek bir müzenin boyut ve dokularını kullanarak bir araya getiriyor.