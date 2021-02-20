Bağışıklığı güçlendirmek için bir adım: Omega-3

Kovid-19 pandemisinde herhangi bir hastalığa yakalanmamak veya Kovid pozitif durumunda hastalığı en hafif şekilde atlatabilmek için vücudun savunma sisteminin yani bağışıklığının güçlü olması gerekiyor. Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak da sağlıklı beslenmekten geçiyor. Omega-3 yağ asitleri bağışıklık sistemini güçlendirdiği için bu dönemde yeterli bir şekilde alımı oldukça önemli.

Hangi yollarla alınır?

*Omega-3 yağ asitler besinlerle ve Omega-3 takviyeleriyle alınmaktadır. Haftada 2 kez balık tükemi ve bununla birlikte Omega-3 içeren bitkisel kaynaklı besinlerin tüketilmesiyle alınması gereken Omega-3 ihtiyacı karşılanır. Bu besinlerin yeterli miktarda tüketilemediği durumlarda besin takviyesi olarak da Omega-3 alınabilmektedir. Alınacak Omega-3 takviyesinin yeterli miktarda EPA ve DHA içerdiğinden emin olunmalıdır. Ayrıca herhangi bir sağlık problemi veya bir ilaç kullanımı olan kişilerin takviye almadan önce bir uzmana danışması gerekir.

Omega 3 nedir?

Vücudun üretemediği ve besinler yoluyla alınması gereken yağ asitleri, esansiyel yağ asitleridir. Vücudumuz için esansiyel bir yağ asidi olan Omega-3, çoklu doymamış yağ asidir. ALA (alfa linoleik asit), EPA( Eikozopentaenoik asit) ve DHA (Dokosahekzaenoik asit) Omega-3 yağ asidi serisindeki yağ asitleridir. Omega-3 yağ asitlerinin vücuttaki en önemli işlevlerinden biri beyin gelişimi üzerinedir. Yapılan çalışmalarda EPA’nın kalp damar hastalıklarını önlemede, DHA’nın ise beyin ve sinir gelişimi üzerinde etkili olduğu belirtilmektedir. Bu etkilerinin yanında vücudumuzun savunma sistemi olan bağışıklık sistemi için de oldukça önemli bir yağ asididir. Ayrıca yapılan bazı çalışmalarda Omega-3 yağ asitlerinin insülin direncini azaltma etkisi olduğu bildirilmiştir.

Eksikliği nasıl anlaşılır?

Cilt kuruluğu, tırnakların kolay kırılması, saç kuruluğu, konsantrasyon sorunu, halsizlik ve yorgunluk, kalp damar hastalıkları ve kan lipit seviyelerinde değişiklikler vücutta Omega-3 eksikliğinin bir işareti olabilir.

Hangi besinlerde bulunur?

Hayvansal kaynak olarak ringa, uskumru, sardalya alabalık ve somon gibi balıklarda ve az miktarda da yumurtada bulunur. Bitkisel olarak; keten tohumu yağı, kanola yağı, ceviz, balkabağı çekirdeğinde; az miktarda da semizotu gibi yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller ve kolza tohumunda bulunur.

Öznur Akgöz

Avrupa pazarını hedefliyor

TAB İlaç Sanayi A.Ş’nin 50 milyon lira yatırımla İstanbul’da kurduğu üretim tesisi faaliyetlerine başladı. Gıda takviyeleri ve ilaç üretiminde Türkiye’nin en modern tesisini kurma hedefiyle yola çıktıklarını belirten Genel Müdür Aytekin Pahsa nasıl bir süreç izlediklerini anlattı: “Avrupa ve Amerika üretim ve kalite standartlarını karşılayan bu tesis sadece yerli markalara değil yurt dışı markalarına üretim yapacak şekilde oluşturuldu. 2020 yılı başı itibarıyla projeye start verdik. Sıfırdan yaptığımız için her detayıyla bizim istediğimiz gibi olması çok önemliydi. Altyapı sistemlerinden, laboratuvarlarına, üretim alanından, lojistik merkezine kadar her detayı incelikle düşünüldü. Dünyadaki ve ülkemizdeki en son teknolojiye sahip makineleri getirerek; 6500 m2 kapalı alanda kalite kontrol laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı, AR-GE laboratuvarlarıyla yumuşak kapsül, sert kapsül, tablet, film kaplı tablet, toz ve likit saşe, şurup ve damla üretim hatlarına kavuşmuş olduk. Pandemi sürecine rağmen, hızlı bir şekilde yol alarak ekim ayı itibarıyla üretime başladık.”

TAB İlaç, üretim tesisi alt yapısı ve kalite belgeleri ile Avrupa pazarını hedefliyor. Pandemi sonrasında yurt dışı fuarlara katılarak ürünlerinin Avrupa da eczane raflarında olması için özel bir çalışma içerisinde yer alacak.