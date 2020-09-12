‘Beethoven’ın Aydınlık Dünyası’ evinize geliyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 48‘incisi düzenlenen İstanbul Müzik Festivali, koronavirüs önlemleri kapsamında dinleyiciyle ilk kez dijital ortamda buluşmaya hazırlanıyor. Festivalin gerçekleşeceği 18 Eylül - 5 Ekim tarihleri boyunca her gün yeni bir konser online.iksv.org adresi üzerinden müzikseverlerin evlerine konuk olacak.

“PHILHARMONIX” 23 Eylül/ 20.00

Berlin ve Viyana Filarmoni üyesi müzisyenlerden oluşan Philharmonix, efsanevi orkestralarının konserlerinde dinleyemeyeceğiniz “klasik dışı” bir repertuvarı seslendirmek üzere Viyana Synchron Sahnesi’nde festival için bir araya geliyor. Konserde kendi düzenlemelerini dinleme fırsatı bulacağınız Philharmonix’in başarısı, her biri bol ödüllü kariyerlere sahip üyelerinin göz alıcı şahsi başarılarından çok, topluluğun hayat verdiği yeni müzikal fikirlerde gizli.

MÜZİK ROTASI 19 Eylül/ 20.00

Festival takipçilerini her yıl özel mekânlara götüren Müzik Rotası’nın bu yılki ilk durağı İstanbul Latin Katolik Kilisesi Ruhani Reisliği Saint Esprit Katedrali. Barok kilisenin etkileyici atmosferinde, özel projelerde bir araya gelen flütçü Cem Önertürk ve viyolonselci Gökhan Bağcı, Bach’tan Bozza’ya uzanan bir programla sahnede olacak. Müzik Rotası’nın ikinci durağı ise Surp Hovhan Vosgeperan. Sahnede ise keman sanatçısı Can Özhan, kontrbas sanatçısı Onur Özkaya ve gitarist Sinan Erşahin’den oluşan Zenith Ensemble var. Program son olarak İstanbul sınırlarının dışına çıkıp Viyana’ya, Franz Schubert’in ismiyle de anılan Lichtental Bölge Kilisesi’ne uzanıyor. Sahnede ise Selini Quartet olacak.

WIENER AKADEMIE “BEETHOVEN GALA” 24 Eylül/ 20.00

“Beethoven Gala”, festival temasına gönderme yapan programıyla festivalin öne çıkan konserlerinden biri. Wiener Akademie, iki büyük solistle; çağımızın önemli şancılarından Thomas Hampson ve 20. yüzyılın büyük kemancıları arasında sayılan Benjamin Schmid ile birlikte, Avusturya’da, Brucknerhaus Linz’de kaydedilen, Beethoven’a övgü niteliğinde bir konserle izleyiciyle buluşuyor. Wiener Akademie, Barok’tan Romantik döneme uzanan ve sadece başyapıtları değil, saklı müzik hazinelerini de içeren bir repertuvar seslendirecek. Amerikalı bariton Thomas Hampson, dünyanın belli başlı tüm operalarında 80’den fazla farklı role büründü ve Grammy, Edison ve Grand Prix du Disque ödülleriyle taçlanmış 170’ten fazla albüm kaydetti. Konserde Beethoven’ın Re Majör Keman Konçertosu’nu seslendiren Benjamin Schmid ise son derece kişisel bir stile sahip.

BİFO ÖZEL KONSERLERİ (1-2-5 Ekim/ 20.00)

Festivalin Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’na odaklandığı üç konserlik özel serinin ilkinde Borusan Quartet sahnede. Serinin ikinci konserinde ise orkestra, Türkiye’de opera deyince ilk akla gelen isimlerden, ünlü şef Antonio Pirolli yönetiminde Barok’tan Klasik döneme uzanan bir program seslendiriyor. Süreyya Operası’nda kaydedilen konserin solisti ise mezzosoprano Ezgi Karakaya. Serinin son konserinde ise Murat Cem Orhan yönetimindeki orkestra, Vivaldi’nin “Dört Mevsim”inin yeniden ele alındığı “Recomposed” ile müzikseverlere farklı ve taze bir deneyim sunuyor.

“PASTORALE ALLA TURCA” 27 Eylül/ 20.00

İstanbul Müzik Festivali’nin bu yıl sipariş ettiği üç yeni eserden biri olan Turgay Erdener’in Pastoral Dokuzlu “alla turca” eseri. Festival kapsamında dünya prömiyerini yapacak eserinde Erdener, Beethoven’ın Pastoral senfonisi ile hem ülkemizden hem de klasik batı müziğinden çalgıları bir araya getiriyor. Festivalin alt teması olan “Beethoven’ın doğa sevgisi”ne gönderme yapan konser, Beethoven ile Türk müziği eserlerini harmanlamasıyla festivalin dikkat çeken konserlerinden.

Konserlere erişim nasıl olacak?

Konserlerin her birinin bilet fiyatı 20 lira, kombine biletlerse 250 liradan satışa sunuluyor. Bunun için online.iksv.org adresi üzerinden konser seçimi yapıp bilet satın aldıktan sonra size gönderilen gösteri ID ve şifreyi kullanmanız gerekecek. Yayın saati geldiğinde bu bilgileri kullanarak online.iksv.org adresi üzerinden konseri izleyebileceksiniz. 18 Eylül’de Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın keman sanatçısı Emre Engin’e eşlk ettiği açılış konseriyse ücretsiz olarak izlenebilecek.