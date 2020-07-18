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    18.07.2020 - 03:02 | | Ayşim Özgür

    Bikini belleri yükselişte

    Nostaljik stilleri sevenlere güzel haber: ’60’lı yılların yüksek bel bikinileri geri döndü! Fırfırlar, fiyonklar ve cıvıl cıvıl desenlerle renklenen farklı modellerle geçmiş zamanların rüzgârını artık plaja taşıyabilirsiniz.

    Bikini belleri yükselişte
    Ayşim Özgür

    Plaj modası son yıllarda geçmişin etkisi altına girdi. Önce tek parça mayolar, nostaljik çiçek desenleri, drapeler ve fırfırlar geri döndü; şimdiyse bayrağı yüksek bel bikiniler teslim alıyor. Hatta son yıllarda dünyadaki plaj modasına yön veren Lisa Marie Fernandez, Solid&Striped, Zimmerman, Tropic of C gibi tasarımcı markaları arasında bu modellere geniş yer ayırmayan yok desek yeridir.

    Kimi, bikini üstlerindeki fırfır ve fiyonk detaylarıyla bu bikinileri sevimli hale getiriyor, kimi kalın bantlarla sportif, kimi de minik çiçek desenleriyle romantik kılıyor. Eğer tek parça mayolardan ya da klasik kesimli üçgen bikinilerden sıkıldıysanız, siz de beli sararak vücutta kum saati etkisi yaratan ve silueti daha feminen gösteren bu bikinilerle ’60’lı yılların etkisini 2020 yazına taşıyabilirsiniz.Marilyn’den ilhamla... 

    Yüksek bel bikiniler söz konusu edildiğinde, akla gelen ilk stil ikonlarından biri Marilyn Monroe… Monroe, özellikle düz beyaz ya da beyaz üzerine siyah puanlı modelleri çok severdi. Bu trendi denemek için biraz cesarete ihtiyacınız varsa onun fotoğraflarından ilham alabilirsiniz.

    Bikini belleri yükselişte





    Stil ipuçları

    Uzun bir gövdeniz varsa olabildiğince yüksek belli bikini altlarını denemekten çekinmeyin.

    Yüksek bel bikini altları tüm dikkati bel bölgesine çekiyor. Bu yüzden doğru bedeni bulmanız her zamankinden daha da önemli. Bikini altınızın bel lastiği ne çok sıkı ne de çok gevşek olmalı.

    Bu trendi tamamlamak için kullanabileceğiniz en uygun aksesuarlar; halka küpeler, kedi gözü çerçeveli güneş gözlükleri, hasır espadriller ve saça takılan bandanalar… Her biri ’60’lı yılların zarif ve doğal havasını yansıtıyor.

    Bacak boyunuzun daha uzun görünmesini istiyorsanız mini şort gibi görünen modeller yerine daha derin kesimli bikini altlarını tercih edebilirsiniz.

    Son olarak, eğer kilolu görünmek gibi bir endişeniz varsa karmaşık desenlerden ve açık renklerden uzak durmanızda fayda var. Yüksek bel bikini altlarının desensiz ve koyu renk olanlarına yönelmek vücudunuzu daha ince gösterir.

    Alışveriş


    Bikini belleri yükselişte


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