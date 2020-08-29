Türkiye’nin en popüler tatil yeri, kuşkusuz Bodrum. Bu özel belde artık tarım ürünleri ve yemek kültürüyle de öne çıkmaya başladı. Köy kahvaltıları, doğal meyvelerden serinletici içecekler, ev yapımı sucuklar, reçeller, harika pişiler, kabak çiçeği dolmaları ve daha neler neler…



Deniz, kum, güneş ve eğlence hayatıyla turizm cenneti; tamam da benim giderek ilgimi çeken yönü ise Bodrum’un yüz binlerce hektar ekilebilir-dikilebilir toprağı ve en önemlisi de artık bu potansiyelinin farkında olunması. Ama farkındalık yetmiyor. Bu zengin coğrafyanın önceliklerinin belirlenmesi, ürün envanterinin çıkarılması, yemeklerin reçetelendirilmesi, yol haritasının çizilmesi ve gastronomik destinasyon olarak projelendirilmesi çok önemli. Hatta Bodrum’un gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na girmesi için gerekli şartların oluşturulmasına öncelik verilmeli. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, vizyoner bir bakış açısına sahip ve bildiğim kadarıyla gastronomi konusunda da stratejik planlar üzerinde çalışıyor. Eminim önümüzdeki yıllarda bizi “Bir başka Bodrum” bekliyor!



Özel ürünler, markalaşan işletmeler



Bodrum, yemek kültürü anlamında bulunmaz bir zenginliğe sahip. Bodrum’un tepelerinden toplanıp kurutulmuş bitkiler, baharat çeşitleri, zeytin ve zeytinyağı, reçeller, meyve cipsleri, peynirler, Bodrum mandalinası, ısırganlı erişte, Gambilya baklası, doğal tuz ürünleri. Hepsi bölgeye özel. Aşısız zeytin ve elma artık doğada bile yok, Bodrum’da var. Türkiye’deki en değerli adaçayı bu bölgede yetişiyor. Mayasızı makbul peksimet, kantaron yağı hepsinin ayrı bir gastronomik değeri var.Bodrum’da bir başka güzel gelişme, popüler markaların arasından bir yıldız gibi öne çıkan yerel işletmeler… Bodrum’un cazibe merkezi olan bu yerel mekânlardan bazılarını paylaşmak istiyorum.



Mandarin Cafe

Mandarin Cafe, Gümüşlük’te faaliyet gösteren bir aile işletmesi. Kahvaltısı dillere destan! Mehmet Fatih Karabağlı ve annesi Emriye Hanım, harika bir mekân yaratmışlar. Özellikle kış aylarında sıkılarak depolanan mandalina suyunun, çeşit çeşit reçellerin, elmalı kurabiyesinin ve poğaçalarının meraklıları çok.

Vamos

Bitez’de Akdeniz mutfağı konseptli, küçük ve huzurlu bir bahçe restoranı. Menüsünde en çok tercih edilenler arasında Mücver, trüflü patates kızartması, tam kıvamında pişmiş bonfile, et schnitzel, Vamos Burger, füme antrikotlu pizza, kıvamlı San Sebastian Cheesecake ve baklava yufkasından yapılmış ağızda dağılan çilekli milföy yer alıyor.











Dereköy Lokantası

Dereköy Lokantası’nın yapım ve yönetiminin arkasında iki deneyimli isim var: Çağlar Kanzık ve Özgür Arıkan. Menüye, yeni nesil Ege mutfağı hâkim. Tüm ürünler yerel pazarlar ve yerel üreticilerden doğrudan alınarak kullanılıyor. Menü, Şef Zişan Altınçaba’nın imzasını taşıyor. Cibesotlu enginar, Balık turşusu, Armutlu arpacık soğan, Karamelize soğanlı sarı mercimek fava, Kırmızı erikli taze fasulye gibi soğuk mezelerin yanı sıra Mantı ragu, Otlu ciğer, Kuzu karski, Deniz börülceli ızgara ahtapot gibi sıcak paylaşımlık yemekler dikkatleri çekiyor.



Kerem’s Kraft tonikleri

Kerem Aysan, genç bir üretici. Ege yöresine özgü yerel ve doğal malzemelerden faydalanarak küçük ölçekli ev yapımı tonikler, kendi deyimiyle iksirler üretiyor. Yurt dışında Kraft Tonik Şurupları son zamanlarda çok moda. Türkiye’de ise “Kerem’s Kraft” bir ilk. “Tonik Şurubu” olarak ana ürünü 4 mevsim boyunca üretilen “First Kiss” (Greyfurt&Limon). Mutlaka tadın derim. Kerem’s Kraft yan ürün olarak da mevsim meyvelerini kullanabilmek amacıyla her ay alternatif bir ürün hazırlıyor. Ağustos sonuna kadar Satsuma üretilecek.











Seren’in Doğal Dünyası



Seren Ergüder, 2019 yılında kendi markasını yaratıyor. Satışları İnternetten ve sosyal medya hesapları üzerinden de yapıyor. Tüm ürünler doğal, iyi tarım ve adil ticareti benimseyen üreticilerden temin edilen güvenilir hammaddelerle katkısız, koruyucusuz, şeker ilavesiz, glutensiz, vegan reçeteler kendi atölyelerinde imal ediliyor ve paketlenerek adreslere gönderiliyor. Ürün gamında yer fıstığı ezmesi çeşitlerinden, sağlıklı atıştırmalıklara kadar zengin bir çeşitlilik ve farklı seçenekler bulunuyor.











Lokmacı Ana



İş hayatına Bodrum’da lokma tatlısı yaparak başlayan Havva Ayran, uzun yıllar sonra kendi elleriyle yaptığı ev baklavaları ve tatlılarıyla tüm müşterilerinin ilgi odağı oluyor. 2010 yılında oğlu Erdal Ayran ürün çeşitliliğine dondurma ve ev yapımı reçelleri de ekliyor. Lokmacı Ana’da yapılan ürünlerin hiçbirinde şeker, harici tatlandırıcı veya katkı maddesi bulunmuyor.