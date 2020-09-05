BlindLook: Restoranlardaki engellere çözüm

Karantina sürecinde hepimiz 2-3 ay evlerimizden çıkmadık, değil mi? Birçoğumuz bu yüzden depresyona girdi, sosyalleşmenin önemini anladı. Oysa görme engellilerden beklediğimiz hayat boyu bunu yapmaları. Onların hayata karışmasını değil, evde kalmasını istiyoruz. Dışarı çıktıklarında ‘Seni bu halde nasıl saldılar?’ diyoruz. Biz, toplumdaki bu engellilik anlayışını da engellinin sokağa çıkma korkusunu da yıkmak için çalışıyoruz. Bunu da teknolojinin desteğiyle yapıyoruz.” Bu sözler, kendisi de doğuştan görme engelli bir kadın girişimciye ait. Sadriye Görece, görme engellilerin restoranlara ve restoran menülerine erişimini mümkün kılan Blindlook’un kurucu ortağı. Başka bir genç girişimci olan Cihat Ersin Aydın’la birlikte geliştirdikleri bu uygulama, beyin fırtınası yapmak üzere buluştukları bir kafede birebir deneyimledikleri anın meyvesi: “Menü geldi. Cihat kararını vermişti. Sen ne istersin, diye sordu. Ben de ‘Menüde ne var bilmiyorum ki! İşte bu yüzden engelliliği anlatmak istiyorum’ dedim. O da ‘Peki neden sorunu anlatmak yerine sorunu çözen olmuyoruz?’ dedi. Bizim için bu bir başlangıç oldu.”



Sadriye Görece, ailedeki ikinci görme engelli çocuk olarak görece konforlu bir hayat sürdüğünü anlatıyor. Ailenin bu konuda deneyimli olması avantajının yanında başarılı öğrencilik hayatı ve duyarlı bir çevrede büyümüş olması nedeniyle aslında hayata karışma konusunda engel yaşamamış. Ta ki, ABD Dışişleri Bakanlığı bursuyla liseyi Arkansas’da okumaya karar verene kadar: “Havaalanına indiğimde gerçekler yüzüme tokat gibi vurdu. Bavulum ve o güne kadar hiç açmaya ihtiyaç duymadığım beyaz bastonumla baş başaydım. O an ya oturup ağlayacaktım ya da bir adım atacaktım.”











Ve o adımı atmakla kalmamış. Zorlu geçen adaptasyon sürecinden sonra hızla oradaki hayata karıştığı, öğrenci kulüplerinden spor faaliyetlerine, staj imkanlarından 40’ı aşkın eyaleti gezmeye “engelsiz” bir yaşama sahip olabileceğini görmüş: “Türkiye’ye dönerken uçakta şunu düşünüyordum: Birey olarak hayatta tek başıma var olabileceğimi öğrendim. Ama bu bağımsızlık bilincini orada bırakmıyorum, yanımda götürüyorum. Türkiye’deki görme engelliler de bunu hak ediyor. Aktarabildiğim kadar görme engelliye bu bilinci aktaracağım.”



Bu düşünce, sonrasında da hayatında belirleyici bir rol oynamaya devam etmiş. Lisans eğitimini aldığı Boğaziçi Üniversitesi’ndeki GETEM Laboratuvarı’nda birçok projede yer almış. Görme engellilerin bisiklete erişimini sağlayan Eşpedal Derneği için çalışmış. Çeşitli markalara hizmetlerini görme engelliler için erişilebilir kılmanın yollarını sunmuş. Ve sonunda, yolu Blindlook’a çıkmış: “Kısa sürede sosyal girişimcilik alanında 4 ödül kazandık ve bu sayede elde ettiğimiz desteklerle yolumuza devam ettik. Şu an Blindlook’a üye 42 restoran var. Öncelikle görme engellinin evinden özgürce çıkmasını amaçlıyoruz. Bunun için uygulama üzerinden sesli yönlendirmelerle lokasyon bazlı arama yapmasını sağlıyoruz. Bulunduğu bölgede etrafında hangi restoranlar olduğunu bu şekilde keşfediyor. Sonra yine sesli yönlendirmelerle ilerlemesini sağlayan körcül navigasyonla seçtiği restorana ulaştırıyoruz. Masaya oturduğunda da sesli dijital menüyü kullanarak siparişini özgürce verebiliyor. Aynı zamanda sosyal mesafeyi korumayı da desteklemiş oluyoruz; çünkü görme engelli de başkasıyla iletişime geçme ihtiyacı duymamış oluyor.”



Sadriye Görece’nin görme engellilerin erişim problemi yaşamadıkları bir dünya yaratma hayali bununla da sınırlı değil. Restoran fikrinden yola çıksa da, karantina boyunca evde kalıp dijital dünyanın nimetlerinden faydalandığımız dönemde görme engellilerin yine yalnız kaldığını fark etmiş. O günden beri de, markaların online hizmetlerinin görme engelliler için erişilebilir olması için çalışmaya devam ediyor. O artık adımlarını başkaları için atıyor...



Hedef 1001 restoran



Sadriye Görece, Blindlook olarak başlattıkları #SesOl kampanyasını ise şöyle anlatıyor: “15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü. 3 Aralık da Dünya Engelliler Günü. Bu tarihler arasındaki dönemi, Erişilebilir Yaşam Dönemi olarak kutlamak istiyoruz. Sportif faaliyetlerden kültürel etkinliklere, gastronomi şehri Gaziantep’te gastronomi turuna çıkmaya kadar görme engellilere birçok etkinlik sunacağız. Bu süreçte, Blindlook üyesi restoran sayısını da 1001’e çıkarmayı hedefliyoruz; çünkü gerçekten de ülkemizde binbir çeşit lezzet var. O halde görme engelliler de bunlara ulaşabilmeli.”