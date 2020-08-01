Bu ay İstanbul’un iki yakası da dopdolu!

Yaz demek, deniz-güneş-kum üçlüsünün yanı sıra açık alanlarda yapılan etkinlikler demek. Ancak mart ayından itibaren tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs, bildiğimiz her şeyi daha mesafeli, daha uzaktan yaşamamıza neden oldu. Haziranda başlayan normalleşme dönemiyle sosyal hayat da canlanmaya başladı. Ve şehir, tatile gidemeyenleri sosyal mesafe kurallarına uygun biçimde hazırlanan yeni düzenle sevdiği isimlerle buluşturuyor. Şehrin iki yakası da bu ay dopdolu bir program sunuyor.

Açılış Simge’den

Bunlardan ilki, sahnesinde yerli ve yabancı starların konserlerine ve tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapan İstanbul’un en önemli konser alanı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu. Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlerle sosyal mesafe kuralına uygun bir biçimde hazırlanan koltuklar ve izleyicilerin maske takma zorunluluğu olan Harbiye, ağustos ayını Simge ile karşılıyor. Simge’nin ilk Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu konseri 5 Ağustos Çarşamba gecesi saat 21.00’de.

“Yıldızlar Geçidi” konserler serisi kapsamında 7 Ağustos’ta sahnede Aşkın Nur Yengi ve Mehmet Erdem olacak. Temmuz ayında başladığı konser serilerine yenilerini ekleyen Yıldız Tilbe ise 14, 28 ve 30 Ağustos akşamları Harbiye’nin yıldızı olarak sevenlerinin karşısında olacak. 18 Ağustos’ta Sertab Erener, 22 Ağustos’ta Mabel Matiz, 23 Ağustos’ta Ayta Sözeri, 25 Ağustos’ta Erol Evgin, 26 Ağustos’ta Levent Yüksel, 27 Ağustos’ta Duman, 29 Ağustos’ta Linet’i ağırlayacak olan Harbiye, 31 Ağustos’ta Berkay ile ayı dopdolu bir şekilde kapatacak.

‘Sanat Parkta’ festivali ile sanata destek

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği ‘Sanat Parkta’ adlı festival ise şehrin Anadolu yakasını konser ve tiyatroyla buluşturuyor. Özgürlük Parkı Amfi Tiyatrosu’nda 4 Ağustos’ta başlayacak olan etkinlikler 27 Eylül’e dek sürecek. 32 tiyatro oyunu ve 21 konserle sanatseverleri ağırlayacak festival Sağlık Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu sosyal mesafe kuralları kapsamında düzenlenecek. Bu nedenle amfi tiyatro kapasitesi yüzde 60 oranında düşürülerek her gün 350 kişi kabul edilecek. İzleyiciler maskeli olacak. Etkinlik alanı girişinde ise dezenfektan, ateş ölçer bulunacak. Tüm etkinlikler 25 lira sabit bilet fiyatıyla izlenebilecek. İnternetten satışa sunulan biletlerden elde edilen tüm gelir sanatçı ve festivale katılan ekiplere verilecek.

Genco Erkal ve Bülent Ortaçgil’le başlıyor

‘Sanat Parkta’ festivali açılışında usta tiyatrocu Genco Erkal sahnede olacak. “Yaşamaya Dair” adlı oyunuyla konukları selamlayacak. Festivalin konser açılışını Bülent Ortaçgil yapacak. İlerleyen günlerde de sahnelenecek oyunlar arasında, “Evlat” “Joseph K”, “Şişman Güzeldir”, “Güneyli Bayan”, “Übü Hep Übü”, “Cimri” yer alırken Moğollar, Ahmet Aslan, Feryal Öney, Erdal Erzincan, Eda Baba, Aylin Aslım, Mazlum Çimen, Baba Zula, Melek Mosso, Ozbi&Gülce Duru, REDD, Simge Pınar, İmer Demirer, Lara Dilara, Sibel Köse, Şakalı Akustik gibi birçok sanatçı ve grup izleyiciyle buluşacak.