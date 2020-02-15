Bu hafta ne var ne yok?

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KONSER

Mert Fırat, Christian Jost, Bülent Bezdüz ve Selman Ada ile “Ölmeme Günü - İkinci Yeni Şarkılar” salı saat 20.30’da Zorlu PSM - Turkcell Platinum Sahnesi’nde. Biletler 56.50 ile 101.50 lira arasında.

Leman Sam çarşamba saat 20.30’da CKM Büyük Salon’da konser verecek. Biletler 77 ile 88 lira arasında.

Birsen Tezer çarşamba saat 20.00’de Hisar Okulları Kültür Merkezi’nde konserverecek. Biletler 100 ile120 lira arasında.

Can Kazaz perşembe saat 20.00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta sahne alacak. Biletler 38.50 lira.

Cem Adrian cuma saat 20.00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta konser verecek. Biletler 66 lira.

Yeni Türkü 40.Yıl Senfonik Konseri cuma saat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde. Biletler 143 ile 192 lira arasında.

Ceza cuma akşamı saat 21.30’da Hayal Kahvesi Bahçeşehir’de konser verecek. Biletler 79 lira.

Levent Yüksel cuma saat 22.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da konser verecek. Biletler 79.50 liradan başlıyor.

Aşkın Nur Yengi cuma akşamı saat 22.30’da IF Performance Hall Ataşehir’de. Biletler 121 lira.

Nev cuma saat 22.30’da Duru Ataşehir Gig’s Sahne’de konser verecek. Biletler 66.75 lira.

Can Bonomo cuma saat 22.30’da Dorock XL Kadıköy’de sahne alacak. Biletler 55 lira.

Şebnem Ferah cuma saat 20.00’de Milyon Performance Hall Ankara’da. Biletler 88 lira.

BUGÜN

Kerem Görsev, Volkan Hürsever ve Ferit Odman’dan oluşan trio projesi, saat 20.00’de Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde. Biletler 74.75 ile 84.75 lira arasında.

Kenan Doğulu saat 21.00’de Congresium Ankara’da konser verecek. Biletler 88 liradan başlıyor.

Enbe Orkestrası ve DJ Burak Yeter saat 21.00’de Hayal Kahvesi Çubuklu’da. Biletler 79 liradan başlıyor.

Ceylan Ertem saat 21.00’de Hayal Kahvesi Bahçeşehir’de konser verecek. Biletler 78.50 liradan başlıyor.

Levent Yüksel Sevgililer Günü Özel saat 22.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da. Biletler 90.50 lira.

Halil Sezai saat 22.00’de Hayal Kahvesi Atakent’te sahne alacak. Biletler 68 lira.

Fatma Turgut saat 22.00’de Hayal Kahvesi Emaar’da konser verecek. Biletler 68 lira.

Mehmet Erdem saat 22.30’da Aqua Florya Hayal Kahvesi’nde. Biletler 68 liradan başlıyor.

Redd saat 22.30’da Salon İKSV’de konser verecek. Biletler 50.50 ile 67.50 lira arasında.

Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu’nun oynadığı “Bir Baba Hamlet” saat 20.30’da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde. Biletler 67.25 ile 89.75 lira arasında.

Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğu’nun oynadığı “Aşk Geçmişim” saat 20.30’da CKM Büyük Salon’da. Biletler 99 ile 110 lira arasında.

YARIN

Canbay&Wolker, saat 13.00’da JOOY Hub’ta konser verecek. Biletler 45.25 lira.

Koray Avcı saat 18.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne alacak. Biletler 67.50 liradan başlıyor.

Karsu saat 20.30’da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde konser verecek. Biletler 120 ile 150 lira arasında.

Müge Saut’un yönettiği “Böyle Buyurdu Zerdüşt” oyunu, saat 18.00’de Altkat Sanat’ta. Biletler 51.50 ile 56.50 lira arasında.

İtalyan caz şarkıcısı ve söz yazarı Chiara Pancaldi saat 20.00’de CRR Konser Salonu’nda konser verecek. Biletler 36.50 ile 86.50 lira arasında.

Müziklerini Evrim Demirel’in, librettosunu Nazlı Zeynep Ergüven’in yazdığı, rejisörlüğünü ise Barış Meydan’ın üstlendiği çocuk operası, “Barış Ormanı” yarın saat 13.00’te CRR’de. Etkinlik biletleri 20 lira.

SAHNE

CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus pazartesi saat 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde. Biletler 88 liradan başlıyor.

Kerem Alışık ve Kaan Taşaner’i başrollerde izlediğimiz “Esaretin Bedeli” pazartesi saat 20.30’da CKM’de. Biletler 66 ile 88 lira arasında.

Kadir Doğulu’nun başrolünde olduğu “Amiral Battı Kaçıyorusss” salı saat 20.00’de Profilo Kültür Merkezi’de. Biletler 68 ile 78 lira arasında.

Erkan Kolçak Köstendil’in yazdığı “Tezgah” salı saat 20.30’da Duru Kadıköy’de. Biletler 78.50 lira.