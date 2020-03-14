Bu ilkbahar çok tropikal

Moda meraklılarının kalbinde özel yer tutan “Şeytan Marka Giyer” filminin çok meşhur bir sahnesi var. Filmde dünyanın en önemli moda dergisinin yayın yönetmeni olan Miranda Priestly karakteri, ilkbahar sezonu konusu olarak kendisine çiçek desenlerini öneren moda editörüyle dalga geçerek şöyle diyor: “Çiçekler? İlkbahar için mi? Çığır açıcı!” Gelin görün ki editörün suçu yok. Çünkü ne büyük modaevleri ne de hızlı moda markaları, ilkbahar-Yaz sezonlarının açılışını pastel renkli, minik çiçek desenleriyle yapmaktan yıllardır vazgeçmiyor. Daha doğrusu şimdiye kadar öyleydi. Zira 2020 İlkbahar-Yaz sezonu podyumlarında öne çıkan doğa harikaları küçük romantik çiçekler değil dev, egzotik bitkiler ve hatta kimi zaman da o bitkilerin arasında dolaşan hayvanlar oldu. Anlayacağınız yeni mevsimle birlikte, en azından hayallerimizde ve stillerimizde küçük ve sevimli bahar bahçelerini aşıp tropikal adalara direkt geçiş yapacağız.

Rüzgârı estiren JLo

Gelmiş geçmiş en ikonik tropikal desenli elbise, şüphesiz Jennifer Lopez’in yeşil Versace elbisesi. Lopez, 2000 yılında Grammy Ödüllerine katılırken giydiği yeşil elbisenin yeni bir versiyonunu tam 18 yıl sonra Milano Moda Haftası’nda giydi ve Versace defilesinin kapanışını yaparak bir kez daha moda dünyasının gündemine oturdu. Lopez podyuma çıktığında, bu desen diğer markaların yaz koleksiyonlarına da çoktan eklenmişti ama modaseverlerin bu trendi daha çabuk benimsemesinde JLo’nun çok etkili olacağı kesin.

STİL İPUÇLARI

Ne kadar parlak, o kadar iyi! Bu bitki desenlerini turuncu, sarı ve pembenin en iddialı tonlarıyla eşleştirmekten çekinmeyin. İlham kaynağınız tropikal bir meyve tabağı olsun.

Dökümlü kumaşlar ve geniş siluetler tropikal desenlere çok yakışıyor. Issız bir adada daracık elbise giymezdiniz değil mi?

Ada hayatının rahatlığını şehir stiline taşımak paspal görünmek anlamına gelmiyor elbette. Bu iddialı desenleri zarif aksesuarla tamamlamak bu yüzden önemli. Ayakkabı tercihiniz topuklulardan yana olursa vücudunuz iri desenleri daha iyi kaldırır. Çok büyük ve karmaşık renkli çantalar yerine de tek renkteki el çantalarına yönelmekte yarar var.

Eğer olduğunuzdan daha kilolu görünmek istemiyorsanız, giyeceğiniz bitki deseninin çok iri olmamasına özen gösterin.

ALIŞVERİŞ

Twist’teki anvelop elbiseyle bu iddialı trendi ofise de taşıyabilirsiniz. Fiyatı 399 lira.

Kim demiş palmiye yaprakları sadece yeşil olur diye? H&M’deki kırmızı tişört hem farklı hem de rahat bir seçenek. 74.99 lira.

Ranjana Khan tasarımı üzüm küpe, her detayıyla tropikal desenlere eşlik etmek için ideal. Fiyatı 312 euro.