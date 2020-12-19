Bu konsere davet var

Oğuzhan Uğur’un sohbeti ve sunumuyla renk kattığı geceye, bin davetli katıldı. Online ortamlara taşınan müzik ve eğlence hayatının farklılaşan ihtiyaç ve beklentilerini analiz ederek geliştirilen JoJo, “fiziksel mesafe’’ hissini ortadan kaldıran ayrıcalıklarıyla eğlence ve müzik tutkunlarını “hep beraber şarkı söyleyip dans edebilecekleri ve eğlenceyi özgürce yaşayabilecekleri’’ bir dünyaya davet ediyor. Biletix üzerinden tek bir tıkla alacağınız biletle ister tek başınıza isterseniz de Odalı Bilet kategorisiyle 5 arkadaşınızla birlikte sevdiğiniz şarkılara eşlik edebiliyorsunuz. Önümüzdeki günlerde peçeteye şarkı yazarak istekte bulunma, chat havuzu, kutlama paketi gibi eğlenceli fonksiyonların da ekleneceği platformda bu akşam Yaşar’ın, 25 Aralık’ta Ziynet Sali’nin 26 Aralık akşamı ise Buray’ın konseri var.