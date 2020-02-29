Çocuklarda cilt bakımı nasıl olmalı?

Sevgili takipçilerim bu hafta köşemi çocuklar ve cilt bakımlarına ayırdım. Bana yolladığınız mesajlarda çocukları biraz ihmal ettiğimi belirtmişsiniz. Ben de bu hafta köşemi onlara ayırıp annelerden gelen soruları cevaplamak istedim.



Yeni çalışmalar, yetişkin ve çocuk cildi arasındaki farkları açıkça ortaya koymaktadır. Bebek/ Çocuk cildi yetişkin cildine göre daha “aktiftir”, çünkü gelişmeye devam etmektedir. Tahriş edicilere, sıcaklık ve nem değişikliklerine karşı daha hassastır. Bu nedenle, çocuğunuzun cildini çevresel değişimler ve sert temizleyicilerden korumanız gerekir.



Çocuklar çevrelerini keşfetmeye başladıkça, kir de hayatınızın bir parçası olacaktır. Çocukların cildinin 12 yaşına kadar gelişmeye devam ettiğini göz önüne alarak, bir yandan onların narin cildini temizlerken diğer yandan koruyan ürünler tercih etmelisiniz.









EDİTÖRÜN ÖNERİSİ



Çocuklarınızın cilt bakımında alkol ve SLS/SLES içermeyen Johnson’s Saf Koruma ailesini tercih edebilirsiniz. Bal, yeşil çay ve rooibos özleri ve yaprakları da dahil olmak üzere, doğal bileşenlerin bir karışımı ile zenginleştirilen bu aile, cildin temiz ve sağlıklı kalmasına yardımcı olan vücut şampuanı, sıvı el sabunu ve katı sabundan oluşuyor.





Gerçek Göz Yakmayan® formülü sayesinde, Saf Koruma Vücut Şampuanı ile çocuğunuzla mis kokulu bir banyo keyfi yaşayabilir ve bu anları aranızdaki bağı güçlendirmek için kullanabilirsiniz.



ÇOCUKLARINIZA EL YIKAMAYI ÖĞRETİN



Çocukların bakım ve hijyeninde dikkat etmemiz gerekenlerin başında çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak geliyor. Anne baba olarak çocuklarınıza sık sık ellerini yıkama konusunda telkinde bulunmanızı ve sizlerin de bu konuda iyi bir model olmanızı tavsiye ediyorum. Çocukla birlikte el yıkamak, doğru yıkama tekniğini öğrenmesi için en etkili yöntem. Çocuklar eğlenerek öğrenmeyi severler. Siz de çocuğunuza el yıkamayı öğretirken bunu eğlenceli hale getirmeye çalışın.



El yıkamanın amacı eller üzerinde bulunan zararlı mikroorganizmaları uzaklaştırmak. Çünkü sık yıkanmayan eller mikroorganizmaların çoğalmasına açık hale geliyor. Bu yüzden özellikle çocuklar başta olmak üzere hepimiz ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Ancak elleri kirden arındırırken de çocuğunuzun narin cildini koruyan bir ürün tercih etmelisiniz.



EDİTÖRÜN ÖNERİSİ



Johnson’s Saf Koruma ailesinden Saf Koruma Sıvı El Sabunu ve Saf Koruma Çocuk Sabunu ürünlerini tercih edebilirsiniz. Saf koruma el sabunu / çocuk sabunu tıpkı vücut şampuanı gibi yeşil çay ve rooibos özü ile doğal bal içerir. Hipoalerjeniktir ve pH seviyesi cilt ile uyumludur. Pediatrist ve dermatolog tarafından test edilmiştir. Çocuğunuzun cildinin temiz ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Ayrıca sık yıkanmadan sonra oluşabilecek kurumaya karşı çocuğunuzun cildini korumaya yardımcı olur.