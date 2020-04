“Daniel benim en değerli öğretmenim”

1992’de Türkiye Güzeli seçildiğinde herkesi güzelliğiyle büyülemişti şimdi de gücüyle ilham veriyor Özlem Kaymaz. Üç çocuk annesi Kaymaz, korona günlerini Hollanda’da oğlu Daniel ile geçiriyor. “Daniel’in ameliyatından beri biz zaten karantinadayız” diyen Kaymaz, bir yandan da hep hayalini kurduğu Bütünsel Yaşam Rehberliği Merkezi Rise&Shine’ı hayata geçirdi. Kaymaz’la korona günlerini ve çalışmalarını konuştuk.

Nasıl geçiyor karantina günleri? Uzun zamandır hayalini kurduğunuz Rise&Shine da geçtiğimiz mart ayında hayata geçti...



Daniel’in son ameliyatı sonrası 19 Kasım’dan beri bir nevi karantinadayız. Korona öncesi çok nadir de olsa ihtiyaçlarımızı karşılamak için dışarı çıkıyorduk ama şimdi tamamen sıfırlandı. Daniel maalesef son ameliyatının başarısız sonuçlanmasından dolayı yine konuşamıyor ve karnından tüple beslenmeye geri döndü. Yaşam kalitesi yüzde 80’lerden yüzde 50’lere geriledi. Hayati riski olduğu için bizde karantina günleri koronadan önce başlamıştı. Daniel’in sağlık durumunu da gözönünde bulundurarak Rotterdam’a taşınmaya karar vermiştim. Daniel’in doğumuyla hayatımda başlayan dönemin getirdiklerini anlama ve sindirme aşamasında kişisel gelişim eğitimi almış ve bunları diğer insanlarla paylaştığımda hissettiğim huzuru fark edip başkalarına aktarabilmek için de eğitim almıştım. İstanbul’da oluşan tecrübelerimi paylaşma serüvenim burada şekillendi ve Rise&Shine Bütünsel Yaşam Rehberliği Merkezi kuruldu. Rise & Shine İngilizce “Tekrar ayağa kalk ve parılda” demek; bu tam da benim hikayem. 8 Mart 2020’de Hollanda’da yaşayan Türk kadınlarıyla bu özel günü kutladığımız gün hayalim gerçekleşti.



Bu süreçte online olarak ‘Anne-Baba ve İç Çocuk Atölyeleri’ düzenliyor farklı çalışmalara imza atıyorsunuz...



Herkesin kendisi ve hayatıyla ilgili bir şeyleri fark etme zamanı. İnsanlık varoluşunu yeniden yapılandırmak ve yeni düzene kendini hazırlamak durumunda. Zaten tek görev ve sorumluluğumuz insan olmak değil mi? Kendimizi keşfetmek ve en önemlisi kendimizi koşulsuz kabul ederek sevmek için dışarıdan medet ummak yerine içimize dönmemiz gereken bir dönemdeyiz. İnanıyorum ki hayatımız boyunca kurduğumuz ilişkilerimizin temelinde aslında kendimizle olan ilişkimiz yatıyor. Bu farkındalığı yaratmak için, Anne Baba- İç Çocuk Atölyemiz, İlişkiler Atölyemiz, Nefes, Meditasyon ve zihnen özgürleşmenin önemini vurgulayan ve nasıl yapılacağını pratiklerle anlatan seminerlerimiz ve workshop’larımız var. Kişiye özel seansları da isteğe bağlı olarak veriyorum. Gördük ki doğanın bize ihtiyacı yok! Bizim kurtarmamız gereken kendimiziz.



“Bu süreç zaten öğrendiklerimin altını çizdi”

Bu zorlu dönemde annelik nasıl gidiyor? Sizi anneliğin henüz keşfetmediğiniz bir yüzüyle tanıştırdı mı?



Hayatta yaşadıkları zorlukları anlatanlar, şikayet edenler kurban, onlarla nasıl mücadele ettiklerini anlatanlar kazananlardır. İşte ben hep kazanan olmayı hedefledim. Daniel benim en büyük, en değerli öğretmenim. Ve onun annesi olmam bir tesadüf değil. Onunla yaşadığım her zorlukta içimdeki gücü yeniden keşfettim. Her defasında çözüme odaklandım ve tekrar ayağa kalkıp, parlamak oldu amacım. Kendimi çok şanslı hissediyor ve yaşadıklarıma, hayatın bana getirdiklerine her gün şükrediyorum. Tabii ki meditasyon ve nefes çalışmaları en büyük yardımcım.



Oğlunuz ve kızınızdan ayrısınız karantina sürecinde, endişenizi artıyor mu bu durum?



Evet kızım Tara, İstanbul’da, o artık 21 yaşında. Dante de koronadan dolayı babasıyla kalıyor ve maalesef ikisiyle de uzun süredir görüşemiyorum. Elimde olmayanlar için şikayet etmektense olanlarla yetinip şükür etmeyi öğretti hayat. Tabii ki onları çok özlüyorum ama sağlıkları yerinde çok şükür, onların bu zor durumla başa çıkma güçlerini gördükçe anne olarak gurur duyuyorum ve tarifi mümkün olmayan bir şekilde mutluyum.



Bu süreç size neler öğretti?



Hayatımda edindiğim zorluklardan, ayrılıklardan, hastalıklardan zaten öğrendiklerimin altını çizdi bu süreç. İçimizdeki boşlukları maddiyatla dordurmamızın anlamının olmadığı bir dönemdeyiz. Her şey içimizde. Yaşadığımızı sandığımız yerin, unvanlarımızın daha önce bizi biz yapan hiçbir şeyin öneminin kalmadığı bir dönem. Tabii ki elimizdeki imkanların keyfini çıkaracağız ama bunlara başka anlamlar yüklemeden. Kendimize iyi bakacağız ama bunu başkaları bizi değerli bulsun ya da bizi sevsin diye değil kendimiz için yapacağız. Biz kendimizi geliştirip iyileştirirken bunu diğerlerini gözardı etmeden, birliğin, beraberliğin önemini unutmadan yaparsak bir değeri olur. Farkındalığımızın bu yönde artması insanlığın kurtuluşu için önemli.









Hollanda’da karantina günleri



Korona günlerinde Hollanda izlenimlerinizi aktarabilir misiniz?



Hollanda fazla test yapmıyor maalesef. Yaşlı nüfusu çok fazla olan bir ülke olması ölüm sayısını yükseltiyor. Sağlık sistemi zaten çok başarılı değil ancak halk bize göre daha bilinçli ve otokontrol sahibi. Ekonomik yapı olarak ve nüfus azlığı nedeni ile burada yüksek bilinçte endişe, kaygı ve panik hakim değil.