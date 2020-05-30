Değişim kapıda

Koronavirüs salgınıyla birlikte nisan ayında, moda dünyasında kartların yeniden dağıtılabileceğini ve moda haftası takvimlerinin alt üst olabileceğini yazmıştım. Değişimin ilk sinyalleri Vogue Amerika’nın Genel Yayın Yönetmeni Anna Wintour’ın, “Kriz şartları bizleri radikal düzenlemeler yapmaya itebilir” sözleriyle gelmişti, şimdi ise somut gelişmeler yaşanıyor ve önemli modaevleri arka arkaya cesur kararlar açıklıyor.

Defile yapmanın modası geçiyor mu?

Salgın sonrasına dair yeni planlarını açıklayan ilk marka Saint Laurent oldu. Fransız modaevi, bu yıl Paris Moda Haftası dahil olmak üzere hiçbir etkinlikte yer almayacağını, “Mevcut durumun ve yaşanan değişimlerin bilincinde olan Saint Laurent, kendi temposunu belirlemeye ve programını yeniden düzenlemeye karar verdi” sözleriyle duyurdu. Şimdi, çok konuşulan bu kararın ardından moda gündemine bomba gibi düşen bir gelişme daha var: Gucci de “sezonsuzlaşarak” yıllık defile sayısını beşten ikiye düşürecek ve geleneksel moda haftaları takviminden çekilecek. Markanın kreatif direktörü Alessandro Michele, bu kararı Roma’daki stüdyosundan sanal bir basın toplantısı düzenleyerek duyurdu. Bundan böyle kadın ve erkek koleksiyonlarını aynı anda, “ilkbahar-yaz, sonbahar-kış” gibi sezon ayrımları yapmadan tanıtmayı planlayan Michele, “Bunlar bayat laflar, kıyafetlerin ömürleri sezon isimlerinin onlara yüklediğinden çok daha uzun olmalıdır. Ben yeni bir yol inşa etmek istiyorum” diyor. Özellikle son yıllarda her hamlesiyle moda dünyasında öncü haline gelen Gucci’nin bu adımı, başka markalara da ilham verebilir ve zamanla “pre-fall (sonbahar öncesi) ve resort” ara sezonları tamamen ortadan kalkabilir.

İlk dijital moda haftaları

Elbette gelişmeler modaevlerinin tek başlarına aldığı bu kararla da sınırlı değil. Örneğin, 1984’ten beri düzenlenen Londra Moda Haftası kadın ve erkek giyim koleksiyonlarının aynı anda sunulacağı dijital bir etkinlik olarak 12-14 Haziran tarihlerinde yayınlanacak. İngiliz Moda Konseyi’nin CEO’su Caroline Rush, bu gelişmeyi, “Geleceğe bakmak, değişim fırsatını iş birliği ve inovasyon ile değerlendirmek zorundayız” diye nitelendiriyor. Etkinlik kapsamında, dileyen markalar koleksiyonlarını katalog yayınlayarak, stüdyolarından canlı yayın yaparak, kısa filmler paylaşarak ve tabii sanal defileler düzenleyerek tanıtabilecek. Londra Moda Haftası’nın ardından 9-12 Temmuz’daki Paris Moda Haftası ve 14-17 Temmuz Milano Moda Haftası’nın da dijital olarak düzenlenmesi planlanıyor.

İlk YouTube defilesi düzenlendi

Mayıs ayının başında, Irina Shayk, Natasha Poly, Eva Herzigova gibi ünlü modellerin evlerinden katıldığı ilk defile düzenlendi ve YouTube’dan yayınlandı. Yayından elde edilen gelir koronavirüsle mücadele çalışmalarına bağışlandı.