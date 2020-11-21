Disleksi için farkındalık etkinliği

Türkiye’de resmi olarak bir tarama yapılmasa da özel araştırmalarda elde edilen verilere göre 20 bini aşkın dislektik çocuk var. Türkiye Disleksi Vakfı Başkanı Elif Yavuz, genel yargı sonucu engel olarak tanımlanan disleksinin aslında bir hediye olduğunu söylüyor: “Dislektik bireylerin yaklaşık yüde 80’ini üstün zekalı ve bu kişiler doğru yönlendirildiğinde toplumda iz bırakan bireyler oluyor. Tıpkı dünyadaki Einstein ya da Walt Disney örneği gibi. Bu kişiler engelli değil sadece öğrenme biçimleri farklı.” Vakıf, 27-29 Kasım tarihlerinde workshoplar, seminerler, akademik çalışmalar, sanatçı videoları ve sokak röportajlarının olacağı online bir etkinlikle 5,5 milyon kişiye ulaşarak disleksi konusunda farkındalık sağlamayı hedefliyor.