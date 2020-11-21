BİST1.3240.83EURO9.050.96USD7.620.96ALTIN458.861.29
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerCumartesi Haberleri Disleksi için farkındalık etkinliği
    ABONE OL
    21.11.2020 - 03:00 |

    Disleksi için farkındalık etkinliği

    Dyslexia International verilerine göre dünya çapında 700 milyon disleksili birey bulunuyor.

    Disleksi için farkındalık etkinliği

    Türkiye’de resmi olarak bir tarama yapılmasa da özel araştırmalarda elde edilen verilere göre 20 bini aşkın dislektik çocuk var. Türkiye Disleksi Vakfı Başkanı Elif Yavuz, genel yargı sonucu engel olarak tanımlanan disleksinin aslında bir hediye olduğunu söylüyor: “Dislektik bireylerin yaklaşık yüde 80’ini üstün zekalı ve bu kişiler doğru yönlendirildiğinde toplumda iz bırakan bireyler oluyor. Tıpkı dünyadaki Einstein ya da Walt Disney örneği gibi. Bu kişiler engelli değil sadece öğrenme biçimleri farklı.” Vakıf, 27-29 Kasım tarihlerinde workshoplar, seminerler, akademik çalışmalar, sanatçı videoları ve sokak röportajlarının olacağı online bir etkinlikle 5,5 milyon kişiye ulaşarak disleksi konusunda farkındalık sağlamayı hedefliyor.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yine aynı dehşet! Bu sefer başında ağladı

    Yine aynı dehşet! Bu sefer başında ağladı

    Resmen değişti, yüzde 50’si siliniyor…

    Resmen değişti, yüzde 50’si siliniyor…

    Ses getirecek araştırma! İşte en etkili yöntem

    Ses getirecek araştırma! İşte en etkili yöntem

    İstanbul'da gece yarısı baskın! Çok sayıda gözaltı var

    İstanbul'da gece yarısı baskın! Çok sayıda gözaltı var

    Sıradaki Haber