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    HaberlerCumartesi Haberleri Doğadan ilham alan doğa dostu pipet
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    27.06.2020 - 03:00 |

    Doğadan ilham alan doğa dostu pipet

    Koronavirüs tedbirleri plastik kullanımına olan talebi artırdı. Fakat tek kullanımlık plastiklerin aslında her zaman bir alternatifi olduğunu unutmamak gerekiyor. Tıpkı 1200 Derece Atölye’nin cam pipetleri gibi

    Doğadan ilham alan doğa dostu pipet

    1200 Derece, cam sanatçısı Merve Araslı’nın bundan 5 yıl önce Balat’ta kurduğu bir atölye. Mutfak ürünlerine girişi de aynı yıl cam pipetlerle başlıyor. Borro silikat denen, borcam olarak bildiğimiz ısı toleransı yüksek bir hammadde kullanılarak üretilen pipetler, sıcak ve soğuğa dayanıklı, bulaşık makinesinde yıkanabilir cinsten. Üzerlerindeki hayvan figürlerinin ise yapıştırarak değil, tek tek işlenerek elde edildiğini ekleyelim. Hem plastiğe karşı bilinç yükseldikçe hem de özgün tasarımları sayesinde zamanla Atölye’nin en çok ilgi gören ürünlerinden birine dönüşen cam pipetlerin, ahtapottan kamplumbağaya birçok farklı tasarımı mevcut. Cam pipetleri, 1200 Derece’nin internet sitesinden sipariş vermek de mümkün ama yolunuz düşüp de Balat’taki dükkana uğrarsanız, Araslı’yı atölyede bizzat camla haşır neşir halde çalışırken de izleyebilirsiniz

     

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