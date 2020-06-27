Doğanın kalbinde sağlıklı “Evet” için

Yeni normalde düğün davetleri 1 Temmuz itibarıyla başlıyor. Önlemler altında yapılacak düğünlerde en dikkat çeken noktalardan biri de açık hava koşuluna yapılan vurgu. Kemer Country Orman Evi ve Kemer Country Hotel Bahçe sıradan bir açık hava düğününden çok daha fazlasını arzu eden çiftler için her şeyin düşünüldüğü adreslerden.

Nikah, kokteyl ve düğünler için profesyonellerle çalışan Kemer Country ekibi, aldıkları güvenlik önlemlerinin yanı sıra, çiftlerin hayatlarının bu en anlamlı ve özel gününü unutulmaz kılmak için de pek çok fırsat sunuyor. Doğayla iç içe country tarzı bir davetle sosyal mesafenin ve hijyenin tamamen sağlandığı koşullarda 350 kişiye varan kapasiteli düğünleri mümkün kılıyor. Kemer Country Orman Evi ve Kemer Country Hotel Bahçe bu özel anı sevdikleriyle doyasıya yaşamak isteyenler için kişi sayısını önlemler ölçüsünde maksimumda sağlıyor.

Ormanın kalbindeki konumuyla büyülü bir atmosfer sunan mekan; profesyonel organizasyon ekibi, servis kalitesi ve menü seçenekleriyle düğün ve davetleri adeta bir masala dönüştürmeyi vadediyor.

Bahçesiyle büyülüyor

Kemer Country Hotel’in önünde alabildiğine uzanan yemyeşil çim alan doğayı çokça özlediğimiz zamanlarda en ideal “evet” deme noktalarından biri olarak göze çarpıyor. Dileyen çiftler Kemer Country Hotel’de keyifli ve konforlu bir balayı programını da düğün paketlerine dahil edebiliyor.

Yeni normal önlemleri

Yapılan hazırlıklar çerçevesinde Kemer Country Club girişlerinde gelen misafirlerin ateşi ölçülecek ve 38 C’nin üzerinde ateşi olan kişiler kulübe alınmayacak. Kulübe maskeleriyle kabul edilecek misafirlerin yemek ve ikramların dışında davet boyunca maskelerini takması zorunlu olan kurallar arasında. Davet alanlarında masa aralıkları 1.5 metre ve sandalye aralıkları 60 cm fiziksel mesafe kuralına uygun düzenlenecek.

Servis personeli, servis esnasında mesafe kurallarını korumaya ve temastan kaçınmaya özen gösterecek. Otel düğün hazırlık odalarına birinci derece aile yakınları dışında misafir kabul edilmeyecek. Davet masalarında kumaş peçete yerine tek kullanımlık peçeteler kullanılacak. Toplu fotoğraf çekimlerinin gerçekleşmeyeceği organizasyonlarda yapılacak tekli fotoğraf çekimlerinde de hayatımızın yeni normali olan 1 buçuk metrelik mesafeye misafirlerin uyması gerecek. Herkesin hijyen kurallarına uyması beklenen düğün, nikah ve kokteyllerin gerçekleşeceği alanların girişlerinde ve masalarda el antiseptiği hazır bulundurulacak.

Sağlık koşulları nedeniyle canlı müziğin ve dansın olmayacağı düğünlerde müzik dinletisi gerçekleştirilecek. Uyarı levhalarının da eklendiği mekanlarda büfe alanı için de misafirlerin ve çalışanların sağlığı açısından 1 buçuk metrelik sosyal mesafe işaretlemesi bulunacak.