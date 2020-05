Dr. Who’nun tarihini değiştiren kadın

BBC’nin premium drama kanalı Q2BBC First cuma günü itibarıyla Türkiye’de yayın hayatına başlıyor. Kanalın Türkiye’de en çok ilgi çeken yapımlarının ilk sırasında ise kuşkusuz kült bilim kurgu dizisi “Dr. Who” var. 1963’ten bu yana devam eden ve Tardis adlı zaman makinesiyle uzayda ve zamanda yolculuk eden Dr. Who’nun maceralarını konu alan dizinin yeni sezonunda, hayranlarını bir sürpriz de bekliyor: Bugüne dek Dr. Who’nun öldükten sonra rejenerasyon geçirerek başka bir oyuncuya devredilmesiyle devam eden rol, tarihinde ilk kez bir kadın oyuncuya emanet. Dr. Who rolünü Peter Capaldi’den devralan İngiliz oyuncu Jodie Whittaker’la, yarım asırlık dizide açtığı bu yeni sayfa üzerine konuştuk.

Dr. Who’yu oynayacağınızı hiç düşünmüş müydünüz?

Adım ilk duyurulduğunda birileri gençlik yıllarımda yapılmış bir röportajı bulmuş, ki hiç hatırlamıyorum ama şöyle diyorum o röportajda: “Ya biliyorsun, tabii ki Dr. Who ya da James Bond’u asla oynamayacağım” falan! 1982 doğumluyum ve benim büyüdüğüm dönemde televizyondaki ve filmlerdeki süper kahramanların hep erkek olması kurumsallaşmış bir durumdu. Elbette İngiltere’de herkes Dr. Who’nun kim olduğunu bilir ama ben özellikle Dr. Who izlenen bir evde büyümedim. O yüzden de sanırım çok daha sonra ve oyuncu olunca, bakalım yeni Dr. Who kim olacak diye bir ton bahis yapılırdı. Ama günün sonunda bir sürü erkek oyuncu olurdu bunlar, ki yıllar boyunca bu hep heyecan verici bir liste oldu ve Dr. Who’yu kimin oynayacağı da her zaman bir sürprizdi. Dizinin yapımcısı Chris Chibnall’la bu konuda ilk sohbet ettiğimizde, ona “Bir çeşit uzaylıyı oynayabilir miyim?” diye sormuştum. Sonra sohbetin yönünü değiştirip “Hayır ben yeni Dr. Who’nun kadın olmasını istiyorum ve audition yapacağım” dedi. Açıkçası, ben başta bir uzaylı rolü ve erkekler için olmayan bir rol düşünürken, bu benim için de çok büyük ve harika bir sürpriz oldu.

Bu rolün bugüne dek erkekler tarafından oynanagelmesi nedeniyle, bu geleneği kırmış olmaktan ötürü herhangi bir olumsuz tepki aldınız mı?

Hayır, ben almadım. Bildiğim kadarıyla Chris de almadı. Aslında herkesin bildiği gibi doktoru oynayabilecek oyuncu havuzu çok küçük ve cinsiyet bu konuyla ilgisiz. Bunun için temel özellikler veya sahip olunması gerekenler neler? Rolün gerektirdiği enerjiye sahip olmalısın, çok fazla diyaloğu ezberleyebilme yeteneğin olmalı ve bu diyaloglar arasında sana çok yabancı olan şeyler de var; çünkü bilim kurgu türünde bir yapım. Kesinlikle “Bu role artık daha farklı yaklaşılması gerek” gibi bir hassasiyetim olmadı. Zaten hayatım boyunca oynadığım hiçbir role “Bir kadın bunu böyle yapar” diye yaklaşmadım, onun yerine “Ben bunu nasıl yaparım” diye düşündüm. Ama insanların soruları beni güldürüyor tabii, “Ee, doktorun kızı oynayacaksın?” diye geliyorlar mesela, bilmiyorum neyi kast ediyorlar. Hayata yaklaşımım hiçbir konuda “Bir kadın bu durumda nasıl hisseder?” olmadı, sadece hissediyorum işte. Ben de duygularım ve tepkilerim konusunda herkes gibi bir bireyim. Bence bu daha çok benim performansçı kimliğimle ilgili, getirdiğim enerji ve yarattığım karakterle ilgili ve kesinlikle bunların sadece erkeklerin sahip olduğu özellikler olduğunu düşünmüyorum.

İlk bölümü 1963’te yayınlanan dizide Dr. Who rolünü William Hartnell oynamıştı. Bugüne dek Christopher Ecclestone’dan David Tennant’a 12 erkek oyuncunun hayat verdiği Dr. Who karakterini ilk kez bir kadın oyuncu canlandırıyor.

Bu açıdan doktoru oynamanızın erkeklere atfedilen süper kahramanlığın kadınlara geçişi anlamında toplumsal cinsiyet rollerine karşı çıkmaya da katkısı olduğunu düşünüyor musunuz?

Bence bu durum kesinlikle değişiyor, bu ifade günümüzü tam olarak temsil etmiyor diye düşünüyorum. Bence asıl heyecan verici şey, ismim duyurulduğunda yaşanan sevinç taşkınlığı. Herkes “Evet, işte bu” dedi ve genç insanlar için, kız çocukları için ama aynı zamanda erkek çocuklar için de. Çünkü her birimizin hayatımız boyunca bir noktada örnek aldığı kadınlar muhakkak vardır, bu anneleri, halaları, teyzeleri ya da ablalarıdır. Yani demek istediğim, şöyle ilginç bir ön kabul var: Sanki kadınlar kadınlar için, erkekler herkes için örnek teşkil ediyor. Halbuki hayır! Bence biz bu diziyle şunu yapmaya çalışıyoruz, örnek alınan karakterlerdir, kararlardır, eylemlerdir. Belli bir durumda ne yapmayı seçersin? Ve bana kalırsa bu, bir insanın nasıl göründüğünden bağımsız.

Dr. Who gibi dünya çapında tanınan bir karakteri oynamak hayatınızda neleri değiştirdi peki?

Bu komik aslında, değişim şöyle yaşandı: Duyuru yapıldıktan birkaç ay sonra çekimlere başladık, ilk sezonu bitirdik ve bir süre ara verdik, sonra tanıtım için tekrar ortaya çıktık. O sırada karşılaştığım devasa ilgi beni çok kırılgan hissettirdi. Herkesin senin hakkında bir fikri var ve olumlu ya da olumsuz buna karşı çok korunmasızsın. Nereye gitsen herkes gözünü sana dikmiş gibi hissediyorsun. Neyse ki tüm bunlar olabilecek en harika şekilde azalarak bitti, gündemden düştü. Güzel olan şu belki, insanlar bana karşı “Ya seni tanıyorum ama nereden tanıyorum” seviyesinden artık bunun yanıtını kesinlikle bildikleri bir aşamaya geçtiler.

Doktordan pandemi tavsiyeleri

Dr. Who’yu canlandıran Jodie Whittaker, dizinin hayranları için kısa süre önce yayınladığı videoda koronavirüse karşı Dr. Who’dan mesajlar verdi. Oyuncu “Bunu atlatacağımızı aklınızdan çıkarmayın” mesajıyla birlikte, kötü bile olsa şakalar yapın, bilime kulak verin, nazik olun ve pozitif kalmaya gayret edin tavsiyelerinde bulundu.

Türkiye, dünyanın en sadık Dr. Who hayranları sıralamasında Facebook’ta altıncı YouTube’da ise son 12 aydaki 1.7 milyonluk görüntüleme sayısı ile dokuzuncu sırada yer alıyor.