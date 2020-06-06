Duvar kâğıtlarından kıyafetlere

Bu desenleri belki anneannenizin evinden, belki eski fotoğraflardan ya da dönem filmlerinden tanıyorsunuz. Hem renkleri hem de grafikleri öyle iddialı ki, bakanların gözünde kaleydoskop etkisi yaratıp etrafa neşe saçıyor; 2020 yazında bize ‘60’lı ve ‘70’li yılların ruhunu yaşatmaya kararlı görünüyor. Evet, bir zamanlar duvar kağıtlarında ve koltuk kaplamalarında kullanılan retro baskılar ünlü moda tasarımcılarının başlıca ilham kaynaklarından biri haline geldi. Elbette podyumlarda her stile hitap eden bir seçenek var. Bakın kimler bu trendi nasıl yorumlamış…

Herkesin yorumu başka

Fendi, dev çiçeklerini kapitone, PVC gibi malzemeler üzerinde kullanarak bu desenlerin “dekoratif” etkisini güçlendiriyor. 2020 İlkbahar/Yaz koleksiyonu için Shelley Duvall, Anita Pallenberg gibi ‘70’li yıllar ikonlarından esinlenen Marc Jacobs’da ise maksimalizm konuşuyor; desenler yerleri süpüren fırfırlı etek ve fularla buluşuyor. Her zaman biraz daha romantik olmayı tercih eden Alberta Ferretti’nin koleksiyonundaki modeller uçuş uçuş; Prada’ya ise ince trikolar eşliğindeki zarif görünümler hakim. Fakat hepsinin içimizi açacak kadar neşeli olduğu kesin. İhtiyacımız olan da tam olarak bu değil mi?

Stil ipuçları

Aklınızda olsun; bu desenler kendilerini en iyi pastel turuncu, sarı, yeşil ve pembe tonlarında gösteriyor. Materyal tercihiniz ise ince trikolardan ve hafif parlak kumaşlardan yana olabilir.

Kıyafetle aynı desende çanta ve şapka kullanmak her zaman iyi bir fikir olmayabilir. Ancak söz konusu retro desenler olduğunda bu önyargıyı bir kenara bırakabilirsiniz. İlham için Fendi’nin yaz defilesine göz atın.

Giyeni yeterince iddialı gösteren bu desenlerle saç ve makyaj konusunu abartmaya hiç gerek yok. Yalnızca bir ruj ya da göz kalemi yeter de artar.

Eğer kilonuzdan memnun değilseniz çiçeklerin ve grafiklerin küçük boyutlarda olanlarına yönelin. Büyük desenler çarpıcı renklerle buluştuğunda sizi olduğunuzdan daha kilolu gösterir.

Alışveriş

Dodo Bar Or markası, ‘70’lerin desenleri konusunda oldukça iddialı. İpek jakarla tasarlanan bu model ise hem gündüze

hem de geceye çok yakışır. Fiyatı 514 euro.

Duvar kağıdı desenlerini dolgu topuklu sandaletlerle tamamlayarak stilinizdeki “vintage” etkisini güçlendirebilirsiniz. Derimod’da 349.99 lira.

Büyük, yuvarlak çerçeveli güneş gözlükleri olmadan bu trend eksik kalır. Dolce&Gabbana’nın pembe gözlükleri 2380 lira.