Efsanenin vedası

Jean-Paul Gaultier, moda dünyasının, özellikle Fransız haute couture camiasının yaşayan efsanelerinden. Ele avuca sığmayan yaratıcı zekâsıyla sınırları hep zorlayan, her defilesini çılgın bir parti ya da müzikal gibi kurgulayan, markasının yüzü olarak yalnızca süpermodellerle değil yeteneği ya da aklıyla öne çıkan insanlarla da iş birliği yapan bir dahi. Henüz 18 yaşındayken Pierre Cardin tarafından keşfedilen ve moda basamaklarını hızla tırmanan tasarımcı, kariyerinin 50’nci yılında haute couture sahnesinden çekilmeye karar verdi ve jübilesini unutulmaz bir şovla gerçekleştirdi.









Herkes saygı duruşunda



Tasarımcı aslında bu vedanın sinyallerini 2014 yılında vermiş ve moda dünyasının baş döndüren hızını eleştirerek artık hazır giyim koleksiyonu üretmeyeceğini açıklamıştı. Yine de 2020 İlkbahar-Yaz Couture defilesinin aynı zamanda veda şovu olduğunu defileden birkaç gün önce açıklaması, moda dünyasında şok etkisi yarattı. Elbette her fırsatta hayal gücünü, espri anlayışını ve renkli dünyasını ortaya koyan Gaultier’nin gidişi de sıradan olmadı. Tasarımcı Paris’in en görkemli binalarından biri olan Théâtre du Châtelet’nin sahnesine, kendi arşivlerinden yola çıkarak yeniden yorumladığı iki yüzden fazla stil çıkardı. Aslında belki de defileyi izlemeye kimlerin gittiğini saysak, bu vedanın ne denli saygıdeğer olduğunu daha kolay özetleriz. Bu defa ön sırada yalnızca stil ikonları, oyuncular, modeller, ya da moda editörleri değil kolay kolay hiç kimsenin defilesini izlemeye gitmeyen önemli moda tasarımcıları da vardı. Örneğin bir zamanlar Gaultier’nin stajyeri olan Nicolas Ghesquière (Louis Vuitton’un şimdiki kreatif direktörü) neredeyse sokağa bile çıkmamasıyla ünlü Martin Margiela, Christian Lacroix ve Dries Van Noten.



Madonna’nın korsesinden efsane denizci çizgilerine









Jean-Paul Gaultier’nin moda dünyasına armağan ettiği ikonlar saymakla bitmez. Bunların en başında ise Madonna’nın 1990 yılındaki Blonde Ambition turnesinde giydiği ikonik büstiyer geliyor. O günlerde Madonna’nın “cinsel özgürleşme” mesajıyla özdeşleştirilen ve zamanla şarkıcının turne fotoğraflarının önemli birer popüler kültür görseli haline gelmesini sağlayan korsenin taklitleri bile yıllardır yok satıyor. Gaultier markasının ünlü parfümüne ve parfümün şişesine de ilham veren denizci çizgileri, bugünlerde Kardashian ailesi üyelerinin favorisi olarak yeniden gündeme gelen dövme tişörtler ve erkek etekleri de tasarımcının alametifarikalarından.





Madonna’nın 1990 yılında giydiği ikonik büstiyerin taklitleri bile yıllardır yok satıyor.



ŞOVA DEVAM



Her defilesini dikkate değer bir sahne sanatı gösterisi gibi tasarlayan Jean-Paul Gaultier, moda dünyasından elini eteğini çekse de aslında sahnelere veda etmiyor. Birbirinden yetenekli oyuncuları, dansçıları ve sirk şovmenini bir araya getirerek “Fashion Freak Show” adlı bir gösteri hazırlayan Gaultier, bu gösteriyi Paris ve Londra’nın ardından şimdi de Rusya’da sahnelemeye hazırlanıyor.