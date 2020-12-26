Eğlenceyi kutuya sığdıran oyunlar

Yılbaşı gecesi birçoğumuz için kutu oyunlarına başvurmak gecenin yazılı olmayan kuralı gibi. Hem mücadelenin hem kahkahaların eşlik edeceği oyunlara göz atalım.

Codenames:

30 dile çevrilen ve 50’den fazla ülkede heyecan yaratan oyun, ipuçları kullanarak rakip ajanların gizli kimliklerini açığa çıkarmayı amaçlıyor. İki takım halinde oynanan kelime oyununda, tüm ajanlarla ilk iletişime geçen takım kazanır.









Tombala:

Yılbaşı oyunu denildiği zaman akla ilk onun adı gelir! İki kişiyle dahi oynanabilecek oyun bir yılbaşı klasiği.

Monopoly:

Dünyanın klasikleşmiş bir numaralı emlak ticareti oyunu. Pazarlık yeteneklerinizi de öne çıkararak gerçek bir emlak yöneticisi nasıl olurmuş gösterin. Üstelik şimdi plastik ördek, penguen ve dinozor da Monopoly’nin piyon ailesine katıldı.









Kontrolünü Kaybetme:

İnternette milyonlarca kez seyredilen viral meydan okumalarından esinlenen bu eğlenceli parti oyununda, nabzınızı ölçen bir alet takmanız gerekiyor. Arkadaşlarınız da zarda gelen aksiyonlarla kontrolünüzü kaybetmeniz için ellerinden geleni yapıyor. Puanları toplayıp oyunu kazanmak için sakin kalmanız gerekiyor.

Tabu XL:

“Klasik Tabu’yu yaladım yuttum” diyenler için hazırlanan oyunda yeni kelimeler, çizerek anlatacağınız bölümler, Tabu kuklasıyla sergilemeniz gereken hünerler bulunuyor.









Filmolog:

Film meraklıları için hazırlanmış oyun en az 2 takım ile oynanıyor. Amaç, 20 puan yıldızını ilk toplayan takım olabilmek. Her kartta, üç, iki ve bir yıldız değerine sahip üç farklı ipucu başlığı bulunuyor. Anlatan oyuncu, bu ipuçlarını kullanıyor. Bir dakikalık süre içerisinde bir pas geçme hakkı oluyor.

Sakın Söyleme:

Bu oyunda evet ya da hayır demek yasak! 7’den 70’e tüm ailenin oynayabileceği oyunda sizi şaşırtmak ve yasak kelimeleri söylemeye zorlamak için hazırlanmış tam 900 soru var. Yasak kelime söylendiği anda zile basan puanı alıyor.

Twister:

Esnekliğine güvenenlerin oyunu olan Twister‘da bir adet çark var. Bu çark çevriliyor ve gelen renge göre elinizi veya ayağınızı nereye koymanız gerektiğini görüyorsunuz. Düşmeden en uzun süre dayanan ise oyunu kazanıyor.

Chat Cards:

Eğlenceli sohbetler için tasarlanmış oyunda yapmanız gereken bir kart çekmek. “Şifrelerini sevgilinle paylaşmak seni rahatsız eder mi?”, “Zaman makinesi olsaydı geçmişe mi giderdin geleceğe mi?” gibi birbirinden farklı 120 soruyla zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.