“Elbise değil yaşam tarzı sunuyoruz”

Gördüğümüz, dokunduğumuz her şey bizde bir duygu oluşturuyor. Yaptığım işi sanat olarak görüyorum. Bütün her şey hikayeyle ilgili. Hikayesi olan her şey kıymetlidir.” Bu sözler, Amerika’da kurduğu çocuk giyim markası Mama Luma’yla 50’den fazla ülkede adını duyuran genç girişimci Ata Sarı’ya ait. Annesinin tasarımlarıyla dünyaya açılarak 25 yaşında büyük bir başarıya imza atan Sarı’yı Bomonti’deki ofisinde ziyaret ettik.

Ata Sarı’nın hikayesi 2013 yılında üniversite için Kaliforniya’nın Santa Barbara şehrine gitmesiyle başlıyor. İstatistik eğitimin üçüncü yılında yükselen dolar kuruyla finansal açıdan destek gerektiğini düşünen Sarı, elindeki en değerli şey olarak bahsettiği annesi Mahinur Sarı’nın tasarımlarından marka kurmaya karar veriyor: “Annemin kız kardeşim için başladığı çocuk kıyafeti tasarımlarını değerlendirmek istedim. Duygusal biri olmama karşın analitik düşündüm. Vizemin devam edebilmesi için de sektörün en lüks çocuk markalarını bir arada bulunduran Kids Atölye’de işe girdim. Tasarımlarımızdan bahsettim. Kalitemizden etkilenip ürünlerimizi sergilemeye karar verdiler. Fiyatlarımızı dahi onlar belirledi. Orası hem çalıştığım hem de yolumda ilerlememi sağlayan yer oldu.”

Kısa süre sonra kendi mağazasını açan Sarı, insanların mağazalarını müze gezer gibi gezdiğini söyledi: “Biz aslında bir hikaye, yaşam stili satıyoruz. Çocukların kıyafetleri anne ve babayı yansıtır. Özellikle bizim gibi kollektif toplumlarda çocuk aileyi temsil eder. Üstelik kız çocuklarına yönelik tasarımlarda daha kreatif olunabiliyor. Yaratıcılığın sınırı yok. Aynı zamanda aileler kız çocuklarına daha çok para harcıyor.”

“Çocuklar kıyafetleriyle uyumak istiyor”

Kaliforniya’da kısa sürede üst segment tasarımcı çocuk markaları arasına yerleşen Mama Luma’nın bilinirliği yıldız çocuk oyuncuların tercihleriyle daha da artmış. Üstelik Ata Sarı’nın hiçbir özel çabası olmadan: “Kids Atölye’deki tasarımlarımızı NBC’nin ünlü dizisi “This Is Us”ın çocuk yıldızlarından Faithe Herman’ın stilisti beğenmiş ve almış. Herman, 3. sezon galasında bizim tasarımımızı giymiş. Ve ben bunu evde PlayStation oynarken sosyal medyada markanın etiketlenmesiyle öğrendim. “Freaks” filminin yıldızı Lexy Kolker, “Dance Moms” programının yıldızı Pressley Hosbach, CBS dizilerinden “Magnum P.I.”ın çocuk oyuncusu Stella Edwards da tasarımlarımızı giydi. Elbiselerimizi gören çocuklar, hep böyle giymek istiyor. Hatta kimi aile çocuğunun uyurken bile onlarla yattığını, çıkarmakta zorlandıklarını söylüyor.”

“Güçlerini çocuklarıyla gösteriyorlar”

“Made In Turkey” imzalı tasarımlarını Kanada, İngiltere, İsviçre, Japonya, Hong Kong, Singapur, Tayvan, Gabon ve Kamerun’un da aralarında olduğu 50’i aşkın ülkeye yollayan girişimci, “Amerika en büyük pazarımız ama Arap yarımadasından da büyük talep var. Onlar daha gösterişli, iddialı tercihler yapıyor. Bir yerde güçlerini çocuklarıyla gösteriyorlar. Aynı modelden 12 tane birden aldıkları da oluyor. Avustralya’da daha farklılık aranırken Japonya’da ise en sade, durgun elbiseleri alıyorlar” diyerek kültürel farklılıkların tercihlere de yansıdığını söylüyor. ABD’deki mağazasını bulunduğu alışveriş merkezindeki tadilat nedeniyle kapatmak durumunda kalan Sarı’nın Birleşik Arap Emirlikleri’nde iki franchise mağazası bulunuyor ve Türkiye’de de mağaza açmayı planlıyor. 25 yaşında taşıdığı sorumluluğun oldukça farkında: “Omuzlarımda bir yük var ama onu taşıyabiliyorum. Bir hedefim var. Bir yaşam stilini temsil ettiğimizi bütün dünyaya göstermek. İnsanların elbiselerimizi gördüğü zaman bizim olduğunu söylemesi.”