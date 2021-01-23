En lezzetli kaçamak: Atıştırmalık

Aslında ne onlarla ne de onlarsız yapabiliyoruz. Özellikle evlerde kapalı kaldığımız şu günlerde kontrolsüz atıştırma isteğine karşı koymak zor. Elbette sağlık açısından baktığımızda özellikle un, şeker ve yağ içeren atıştırmalıkların zararı tartışılmaz. Bunları içermeyen atıştırmalıklar yok mu? Var. Ben konunun bilimsel tarafını uzmanlarına bırakıp evde gönül rahatlığıyla atıştıracağınız tarifler paylaşmak istiyorum. Fonksiyonel Tıp ve Bütünsel Beslenme Sağlık Koçu Sema Özpekmezci ile Genetik Mühendisi ve Beslenme Uzmanı Dr. Melis Durası’nın reçeteleri o kadar lezzetli ve pratik ki inanın aşırıya kaçmadığınız sürece mutlu olacağınız garantisini veririm.

Sema Özpekmezci

GLÜTENSİZ, RAFİNE ŞEKERSİZ GOFRET





Malzemesi:

- 2 su bardağı yulaf ezmesi

- 3 yemek kaşığı ham kakao (normal market kakaosu da olur)

- 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi veya tahin

- 10 adet hurma

- 2 yemek kaşığı erimiş hindistan cevizi yağı (yoksa fıstık ezmesi veya tahin de kullanabilirsiniz)

- 1 avuç irice doğranmış fındık

Hazırlanışı: Hurmaları üzerini geçecek kadar su dolu bir kapta bekletin. Daha sonra rondodan geçirerek püre haline getirin. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra fırın kabına alın. Elinizi ıslatıp fırın kabına bastırarak yayın ki malzemeler birbirine tutunsun. 170 derece fırında, 20-25 dakika pişirin. Soğuduktan sonra kesip yiyebilirsiniz. Afiyet olsun!

KARNABAHAR POPCORN

Malzemesi:

- 1 adet küçük boy karnabahar

- 1 yumurta

- 2-3 kaşık süt

- Mısır unu

- Galeta unu

- Sarımsak tozu

- Baharatlar (arzuya göre)

- Zeytinyağı

Hazırlanışı: Karnabaharları küçük çiçekler olacak şekilde ayırın. Çok yumuşamayacak şekilde, maksimum 5 dakika buharda pişirin. Bir kâsede yumurtayı ve 2-3 kaşık sütü çırpın. Farklı bir tabakta mısır unu, galeta unu, sarımsak tozu, tuz ve arzu ettiğiniz diğer baharatlarla karıştırın. Çiçek karnabaharları önce yumurtaya sonra un karışımına bulayıp yağlı kâğıt serdiğiniz fırın tepsisine yayın. Üzerine spreyle veya fırça ile zeytinyağı sürüp 180 derece sıcaklıktaki fırında altüst kızartın. 20-25 dakikada pişirebilirsiniz. Kıtırdadığı an hazır demektir. Afiyet olsun!

Melis Durası

KIZARMIŞ NOHUT





Malzemesi:

- 400 gram nohut

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

- Yarım çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı kimyon

- 1 çay kaşığı kırmızıbiber

- 1 çay kaşığı kekik

Hazırlanışı: Fırını 180 dereceye kadar önceden ısıtın. Nohutları eşit bir tabaka halinde fırın tepsisine dökün. Fırın ısındığında nohutları 8 ila 10 dakika tamamen kuruyana kadar fırında bekletin. Nohutları fırından çıkarıp yağ ve tuzla karıştırın daha sonra fırına geri koyun ve altın rengi kahverengi, kuru ve gevrek olana kadar 33 ila 35 dakika arasında pişirin. Nohut ve baharatları tepside birleştirip karıştırın. Düz bir tabaka halinde yayın ve tamamen soğumaya bırakın. Saklamak ve çıtırlığını korumak için ağzı aralık olacak şekilde yeniden kapatılabilir bir poşet veya saklama kabına koyun. Afiyet olsun!

MICHELIN ZOR YILIN PARLAK YILDIZLARINI AÇIKLADI

Michelin Fransa Rehberi, 2021’in ödüllerini açıkladı. Kovid-19 nedeniyle izleyici olmadan gerçekleşen tören, sosyal medyadan yayınlandı. Michelin’in yaşanan bu olağanüstü dönemde, aynı kriterlerle yola devam etme kararı oldukça eleştirilmişti. Yaşanan süreçte pandemi nedeniyle İngiliz 50 Best ödüllerini iptal ederken, Fransız Gault&Millau bu seneye has olarak yenilik ve dayanışmayı değerlendirdi. Michelin, sağlık krizi nedeniyle bu yıl hiçbir üç yıldızlı restoranın rütbesini düşürmeyeceğine söz vermişti, ancak iptal ya da farklı kriter belirleme yoluna gitmedi.

3 yıldız Alexandre Mazzia Restoran’a

54 restoran Michelin Rehberi’nde ilk yıldızlarını kazandı. 30 restoran 3 yıldızını korurken, AM par Alexandre Mazzia Restoranı’nın şefi Alexandre Mazzia, en yeni 3 yıldızın sahibi oldu. Göze çarpan en önemli değişiklik belirli bir kriter olmamasına rağmen değerlendirmelerdeki pandemi etkisiydi. Törende Mazzia’nın salgın sırasında bir yemek kamyonundan sunduğu ve sadece 24 euro’ya satılan yemek sepetlerinin başarısının dile getirilmesi bu etkinin önemli bir göstergesiydi.

Direktörün açıklaması

Michelin, bu yıl, sadece vegan yemekler servis eden Ona Restoran’a yıldız vererek bir ilke de imza attı. Şu sıralar yeme-içme dünyası, pandeminin yarattığı değişim-dönüşüme ayak uydurmak, pes etmemek ve sürdürülebilirlik adına bu törenin etkisini tartışıyor. Michelin rehberleri uluslararası direktörü Gwendal Poullennec ise ödüllerin verilmesini mevcut duruma rağmen ve hatta belki de bu durum yüzünden sektörü desteklemek olarak değerlendirerek eleştirilere cevap veriyor.