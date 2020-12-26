En yeni en moda

Yeni yılda siz de yenilenin

Pierre Cardin’in yeni bir yıla yenilenerek girmek isteyen kadınlar için hazırladığı kapsül koleksiyon; günlük hayatta kullanılabilecek modellerle birlikte şık davetlerin vazgeçilmezi olacak dengeli parçaları bir arada barındırıyor.

Cilde yatırım

Neutrogena Cellular Boost serisine yeni eklenen ürünlerle kadınları hissettikleri yaşta görünmeye davet ediyor. “Leke Giderici Serum” ve “C Vitamini Peeling” yaşlanma belirtileriyle savaşırken parlak ve pürüzsüz bir görünüm hedefliyor.

Yeni yıla havalı giriş

L’Oréal Paris Air Volume Maskara, ağırlık hissi yapmayan pigment&wax formülüyle kirpiklerde ağırlık hissini minimize ediyor. Çift kıllı yumuşak fırçasıyla maskarayı tüm kirpiklerinize kökten uca dağıtıyor.

Dudak bakımı

Soğuk kış günlerinde dudaklar da cilt gibi özel bir bakıma ihtiyaç duyuyor. Dudaklarda kuruluk, çatlama gibi problemlere karşı Bioderma Atoderm Lip Stick ve Atoderm Lip Balm kurtarıcınız olacak.

Yeni yıl ruhu

DeFacto’nun yılbaşı için özel olarak hazırladığı çocuk koleksiyonunda kız çocuklar için özel olarak tasarlanan pul ve payet işlemeli elbiseler, yılbaşı temalı kazaklar dikkat çekiyor.

Hem sokakta hem sporda

Victoria Beckham ile Reebok, Drop Four isimli bir koleksiyona imza attı. Beckham’ın stil vizyonunu ve spor salonunda geçirdiği saatleri yansıtan koleksiyon, spor salonundan sokağa, okuldan seyahate yüksek performanslı ürünleri barındırıyor.

Yılbaşı keyfine ‘gurme’ lezzetler

Peyman, yeni Ortaya Karışık ürünleriyle yılbaşı gecesinin lezzetli eşlikçisi olacak. Seri bahçeden uzmanlığı ile özenle seçilen kavrulmuş kuruyemişleri bir araya getiriyor.

Pırlanta ve altının uyumu

ECCE, şıklığın vazgeçilmez unsurlarından olan mücevhere yaptığı özel dokunuşlarla sevdiklerine ışıltılı bir armağan arayanlara şık seçenekler sunuyor.