En yeni moda

Davetlere özel



Koton 2020 İlkbahar-Yaz sezonunda Partywear koleksiyonuyla parlak sarı, turuncu, yeşil, lavanta, fuşya renkleriyle baharın canlılığını yansıtıyor. Koleksiyonda balon kollu, geniş ve tek omuzlu modellerle fırfır ve kat detayları öne çıkıyor.







Geri dönüşümlü adımlar



Space Hippie koleksiyonu, fabrikaların üretim alanlarından ve Nike’ın kendi atıklarından yararlanarak oluşturduğu deneysel bir ayakkabı koleksiyonu. Nike Space Hippie’nin örgü kısmı geri dönüştürülmüş plastik su şişeleri, tişörtler gibi yüzde 100 geri dönüştürülmüş malzemelerden elde ediliyor.











Kampanyalı güzellik









Kolonya, mum, vücut bakım ürünleriyle bilinen Atelier Rebul, global güzellik markası Benefit’le bir kampanyaya başladı. Tüm Atelier Rebul mağazalarından 500 lira ve üzeri cilt bakım alışverişinde Benefit deluxe boy BADgal BANG Maskara veya Gimme Brow+ Kaş Maskarası hediye.

Oje sürerken de sıcacık









Pedikür yaparken ya da oje sürerken ayaklarınız üşümesin. Tchibo’nun Pedikür Çorabı siz bakımıyla ilgilenirken ayaklarınızı sıcacık tutmak ve dinlendirmek için konforlu bir seçenek…



Gözden kaçmasın









Institut Esthederm’in yeni serisi “Intensive Moleküler Bakım”ın bir parçası gözlere dikkat çekiyor. Bu seride yer alan Intensive Hyaluronik Göz Serumu, yoğun nemsizliğe karşı gözaltını dolgunlaştırma ve aydınlık bir görünüm için geliştirilmiş.