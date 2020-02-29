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    29.02.2020 - 04:00 |

    En yeni moda

    En yeni moda

    Davetlere özel

    Koton 2020 İlkbahar-Yaz sezonunda Partywear koleksiyonuyla parlak sarı, turuncu, yeşil, lavanta, fuşya renkleriyle baharın canlılığını yansıtıyor. Koleksiyonda balon kollu, geniş ve  tek omuzlu modellerle fırfır ve kat detayları öne çıkıyor.

    En yeni moda


    Geri dönüşümlü adımlar

    Space Hippie koleksiyonu, fabrikaların üretim alanlarından ve Nike’ın kendi atıklarından yararlanarak oluşturduğu deneysel bir ayakkabı koleksiyonu. Nike Space Hippie’nin örgü kısmı geri dönüştürülmüş plastik su şişeleri, tişörtler gibi yüzde 100 geri dönüştürülmüş malzemelerden elde ediliyor.

    En yeni moda



    Kampanyalı güzellik

    En yeni moda


    Kolonya, mum, vücut bakım ürünleriyle bilinen Atelier Rebul, global güzellik markası Benefit’le bir kampanyaya başladı. Tüm Atelier Rebul mağazalarından 500 lira ve üzeri cilt bakım alışverişinde Benefit deluxe boy BADgal BANG Maskara veya Gimme Brow+ Kaş Maskarası hediye.

    Oje sürerken de sıcacık

    En yeni moda



    Pedikür yaparken ya da oje sürerken ayaklarınız üşümesin. Tchibo’nun Pedikür Çorabı siz bakımıyla ilgilenirken ayaklarınızı sıcacık tutmak ve dinlendirmek için konforlu bir seçenek…

    Gözden kaçmasın

    En yeni moda



    Institut Esthederm’in yeni serisi “Intensive Moleküler Bakım”ın bir parçası gözlere dikkat çekiyor. Bu seride yer alan Intensive Hyaluronik Göz Serumu, yoğun nemsizliğe karşı gözaltını dolgunlaştırma ve aydınlık bir görünüm için geliştirilmiş.

    28 Şubat 2020 Magazin Haberleriİşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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