En yeni moda

Evdeki barista



Kahve tutkunu babalar için aromalı kahveleri tek tuşla hazırlayabilen, onu kahve gurmesine çevirecek bir yardımcıya ne dersiniz? Fakir Hausgeräte’nin kahve makinelerinden filtre kahve için Cafe Prestige, espresso, cappuccino, latte seven babalar için de Fakir Babila uyku modundayken enerji tasarrufu da sağlıyor.



Bakımına düşkünse



Yaz sıcağını iyiden iyiye hissettiğimiz şu günlerde cilt bakımı ihmale gelmez. Bioderma’da güneşe karşı koruyucu kremden tıraş sonrası kullanıma uygun gözenekleri sıkılaştırmaya yardımcı toniğe kadar pek çok seçenek yer alıyor.



Unutulmayan anılar için



Fujifilm, Babalar Günü‘nde hediyesiyle fark yaratmak isteyenlere birbirinden farklı özelliklere sahip Instax fotoğraf makinelerini öneriyor. Fotoğraf çekmenin keyfini artıran eğlenceli Instax’lar, her koşulda yanımızda olan babalarımız ile en özel anlarımızı ölümsüzleştirmek için unutulmaz bir hediye olabilir.



İçindeki çocuğu büyütmeyen babalara



Babanızın içindeki çocuğu doyasıya eğlendirmek istiyorsanız, ona bir oyun konsolu hediye edebilirsiniz. D&R’ın oyun ve konsol bölümündeki Nintendo ve PlayStation 4 oyun tutkunu babalar için. “Battlefield V”, “FIFA 20” ve “PES 2020” gibi oyunları beraber oynayabilir, babanızla heyecan dolu bir dünyaya adım atabilirsiniz.



Kendini şımartsın



Bakımına özen gösteren babalar için her yaştan, bütçeye ve zevke uygun yüzlerce ürün Sephora’da. Yüzde 20 indirim fırsatının olduğu yüzlerce marka parfümün yanı sıra cilt bakım ürünlerini hem mağazalardan hem internet adresinden satışa sunan marka, babasını şımartmak isteyenleri bekliyor.



Konforlu adımlar



Klasikten spora her tarzda seçenek sunan Ayakkabı Dünyası’nda en son trendlerden ilham alınarak hazırlanan sneaker’lar, sportif ruhlu outdoor modeller ve tekne ayakkabıları konforundan vazgeçmeyen stil sahibi babalara hitap ediyor.