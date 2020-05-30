Eski yenilere evinizde yer açın

Bazen belki de tek ihtiyacımız olan şey küçük dokunuşlardır ya da baktığımız eşyanın da bir ruhu olduğunu görebilmek. Instagram’da homedecor_painter hesabında ev ve mutfak aksesuarlarına yaptığı dokunuşlarla yepyeni bir yorum getiren Nilgün Demirel, çalışmalarıyla bizi eşyanın ruhuna inandıranlardan. Uzun yıllar sigorta şirketlerinde satış danışmanlığı yapan 53 yaşındaki Demirel, stresli iş yaşamının ardından emekli olunca ne yapacağını bilemez halde bulmuş kendi. Bir sabah evindeki tabureyi boyamaya karar vermiş ve artık her sabah bir şeyler boyuyor. Bir yıl boyunca ahşap boyamayla ilgili özel bir kursa giden Demirel, mobilya geri dönüşümleri konusunda da workshoplara katılmış.

Evindeki tabureyle yola çıkan Demirel, yaklaşık dört senedir seramik çaydanlıklardan tepsilere her kullanıma uygun sepetlerden teneke kutulara birçok eşyayı adeta baştan yaratıyor. Demirel çalışma şeklini “Öncelikle karşı tarafın ne istediğini anlamaya çalışıyorum. Kullanacağı obje veya dönüşüm yapılacak mobilyanın nerede duracağı, etrafındaki renkler, dekorasyon stili nedir anlamaya çalışıyorum. Sonrasında da kendimin kullanmayacağı hiçbir şeyi yapmıyorum. Yani öncelikle benim içime sinmeli yaptıklarım” sözleriyle anlatıyor.

homedecor_painter hesabı üzerinden ulaşabileceğiniz Demirel’e artık yorgun kahverengiliğiyle size bakan sehpalarınızdan çöpe atmayı düşündüğünüz teneke kutulara, bu da ne kadar işlevsiz dediğiniz dolabınızdan bugünlerde kıymetini daha bir anladığımız bahçe sandalyelerinize kadar pek çok şeyi ulaştırabilir ve eskinin yeni yüzüyle karşılaşmak için heyecanla beklemeye başlayabilirsiniz. Eğer daha önce Nilgün Hanım’ın sayfasında gördüğünüz bir çaydanlık ya da renk özellikle ilginizi çekiyorsa, ben bunu istiyorum diye işaret edebiliyorsunuz. Bazen de mutfağınızın renklerini ya da salonunuzun genel havasını iletmeniz yeterli, gerisini Demirel’in hayal gücüne ve yetenekli ellerine bırakabiliyorsunuz. Siparişlerinde spesifik renk seçimi yapmış olsalar bile fazla mı “cesur” bir seçim oldu ya da acaba nasıl olacak diye merakla ürününü bekleyenlerin sayısı oldukça fazla. Demirel, bu anlamda kendisine ulaşanları cesaretlendiriyor. Hardal rengi bir çaydanlık daima gri bir çaydanlıktan evladır ne de olsa!

“Mobilya dönüşümü vakit alıyor”

Çalışmalarında sıklıkla eskitilmiş dokunuşları yapmayı tercih eden Nilgün Demirel, komşusunun atmak üzereyken aldığı konsolundan hep bir yerlere tıkıştırma ihtiyacı duyduğumuz ama evin de olmazsa olmazlarından taburelere kadar pek çok eşyayı görünür kılmayı başarıyor. Nilgün Hanım’ın çalışmalarında gördüğümüz şeylerden biri de mutfağımızda tek kaldığında ne yapacağımızı bilemediğimiz “o” tabak! Demirel, zamanla tek kalan tabaklara yaptığı boyamalarla onları salonunuzun duvarları ya da çalışma odanız için etkileyici bir duvar süsüne dönüştüyor. Türkiye’nin her yerinden sipariş alan ve aldığı siparişleri yetiştirmek için adeta zamanla yarıştığını söyleyen Demirel, takipçilerine mahçup olmamak için sayfasında zaman zaman bir süre için sipariş alamayacağını açıklıyor. İstenen ürünü bulmak ya da eski ürünün kendine gelmesi, boya ve malzeme tedariği, kargolama süreci derken hep bir koşturma halinde. Özellikle mobilya dönüşümlerinin vakit aldığını belirten Demirel, ufak objeleri sipariş durumuna göre 1 haftayla 15 gün arasında teslim ettiğini belirtiyor.