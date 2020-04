Evde, çocuk için, çocukla müzik

Evde kaldığımız bugünler, çocuklarla faydalı bir şekilde vakit geçirmek için de bir fırsat. Seçeneklerin tükendiğini düşünüyorsanız, bu aslında müziğin nimetlerinden yeterince faydalanmadığınız için. Düzenlediği müzikli oyun atölyeleri, renkli etkinlik ve konserlerle çocukların en sevdiği isimlerden biri olan Ezo Sunal, “Müzik dil, dinleme, dikkat becerilerimizi geliştirir. Çocuklar sadece dinleyerek değil, şarkı söyleyerek, alkışla ritim tutarak ve dans ederek de müzikten etkin bir şekilde faydalanabilir” diyor ve yaratıcı önerileriyle imdadımıza yetişiyor. İşte, Ezo Sunal’dan çocukların müzikle ilişkisini geliştirmek üzere evde yapılabilecekler:

1 - Evde müzikli etkinlik

Müzik, çocukların kendilerini ifade etme araçlarından biri. Bunun için evde yapabileceğiniz veya satın alabileceğiniz küçük perküsyon aletleri ve basit vurmalı çalgılar kullanabilirsiniz. Tabii tencere, tava, oklava, kaşık gibi araç gereçler de kullanılabilir. Benim çalışma alanlarımdan biri olan beden perküsyonu da evde uygulamaya elverişli. Beden perküsyonu ellerin, ayakların, dizlerin ve bedenin farklı bölümlerinin tıpkı vurmalı çalgılar gibi elleri kullanarak çalınmasına verilen isim. Beden perküsyonu egzersizleriyle çocukların hareket ihtiyaçlarını da karşılayarak eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Örneğin;

Ritim tekrar etme (Yankı Oyunu): Biri bir ritim çalar, diğeri aynısını tekrar etmeye çalışır. Sonra sırayla roller değişir. Bu oyunda çocuğun yaş grubuna göre ritim seçmek önemli, zor olursa yapamadığı için sıkılabilir. Dikkat, dinleme, yönergeye uygun hareketi bulma ve koordinasyon becerileri için faydalı.

Şarkıya ritmik eşlik etme: Kaşık, tencere veya varsa ritim aletlerini kullanarak seçtiğiniz şarkının bölümlerine uygun ritim ve hareketler bulabilirsiniz. Hızlı bölümünde hızlı, yavaş bölümünde yavaş çalma gibi... Bu da müziğin bölümlerini keşfetme, yaratıcı hareket çalışması, temel ritmik beceriler kazanmaya yönelik bir çalışma.

İsmin ritmini bulma: Anahtar, kalem, bozuk para gibi ses çıkaran objelerle isminin ritmini çalabilir, daha sonra bu oyunu sebze, meyve, hayvan isimleriyle çeşitlendirebilirsiniz. Örneğin may-mun, de-niz a-tı, fil. İsimleri bir araya getirerek ritimler oluşturulabilir. Bu oyunla çocuklar hecelemeyi, her kelimenin bir ritmi, melodisi olduğunu keşfedecektir.

En önemlisi de müzik sevginizle ona rol model olmak. Müzikten aldığınız keyfi, sesiniz güzel olmasa da sevdiğiniz bir şarkıyı söyleyerek ya da dans ederek onlara hissettirebilirsiniz.

2 - Evdeki malzemeden enstrüman yapma

Marakas: Bir pet şişeye veya iki ucunu kapladığınız kağıt havlu rulosunun içine pirinç, mercimek, nohut gibi bakliyatlar koyarak yapabilirsiniz.

Davul: Plastik kovaları ters çevirip tahta kaşıkları ritim çubuğu olarak kullanabilir veya geleneksel kaşık çalma tekniklerini keşfedebilirsiniz.

Zil: Gazoz, soda kapaklarını delerek ipe geçirdikten sonra bir çubuğa bağlayıp zil oluşturabilirsiniz.

Ksilofon: Cam şişelere farklı miktarlarda su doldurarak bir çubuk veya küçük kaşıkla çalarak ev tipi ksilofon yapabilirsiniz. Tercihen şişeleri bir çubuğa ip yardımıyla sıkıca bağlarsanız havada durdukları için daha güzel ses elde edersiniz. (Detaylar LALALA Dünyası YouTube kanalında mevcut.)

3 - Hangi şarkıları dinleyelim?

Çocuk şarkıları genellikle benzer ritimlerdedir ve çoğu zaman ucuz bir prodüksiyonla üretildikleri için en iyi seçenekler olmayabilirler. Bu nedenle onlara, yetişkinlerin dinlediği kaliteli müzikleri de sunmalıyız. Ayrıca sadece neşeli şarkıları değil, farklı duygular keşfetmelerini sağlayacak şarkıları da dinlemekten hoşlanacaklardır. Kendi kültürünüzden ya da dünya kültürlerinden farklı müziklerle çocuğunuzun müzikal beslenmesini zenginleştirin. Çocuğunuz ne kadar farklı türden müzik dinlerse o kadar iyi. Şarkı sözlerinin uygun olmasına dikkat etmemiz gerektiğini hatırlatmak isterim.

Benim önerebileceğim şarkı/albümler şöyle:

Palavra Cantada (Müzik grubu)

Tum Pa - Barbatuques (Şarkı)

Dance music for children - Shenanigans (Albüm)

Boom Chick A Boom (Jazz for all ages) - Doug Goodkin (Albüm)

I like Everything About you - Cross Pulse (Albüm)

Sar sar sar - LALALA Dünyası (Şarkı)

“Müzik en güzel öğrenme yolu”

Çocuklara belli alışkanlıklar kazandırmak için müzikten nasıl faydalanabiliriz?

Müzik, kazandırmak istediğimiz alışkanlıklar için çok kuvvetli bir araç. Müzik sayesinde çocuklar ve hatta yetişkinler de verilen mesajı sıkıcı bulmadan, fark etmeden içselleştirir ve en güzel öğrenme yolu budur. Bu yüzden de özellikle çocuklar için yapılan şarkıların sözleri, içeriği, verdiği mesaj, alt metin çok dikkatlice düşünülmelidir.

LALALA Dünyası yanı başınızda

Ezo Sunal’ın çocuklar için şarkı, hikaye, oyun ve aktivitelerden oluşan zengin bir içeriğe sahip dijital platformu LALALA Dünyası, özellikle evde geçirdiğimiz bugünlerde imdadımıza yetişiyor. Aileler ve öğretmenler için rehber niteliğindeki bu platformda, Perran Kutman, Ali Sunal, Rüştü Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Aylin Kontente, Serkan Keskin gibi isimlerin de seslendirdiği hikaye ve şarkılardan oluşan zengin bir içerik mevcut. Sezen Aksu’nun LALALA’ya özel bestelediği ninni de cabası. LALALA Dünyası’nın YouTube kanalı üzerinden, Ezo Sunal’ın renkli ve eğlenceli anlatımıyla çeşitli müzikli oyun ve aktivitelere de ulaşmak mümkün. İçerikler bu hafta itibarıyla MEB’in uzaktan eğitim platformu Eba TV’de de yayınlanmaya başlayacak. LALALA Dünyası, başlangıçta kitap olarak basılmış ve şimdi yeni baskıya hazırlanıyor. Fakat kitapla paralel olarak hayata geçen aynı adlı mobil uygulamayı App Store ve Google Play’den indirmek mümkün. Sunal “Biz de bu süreçte evdeyiz ve aldığımız bütün güzel yorumlar ve paylaşımların verdiği güç ve motivasyonla çalışmaya yeni şarkılar, oyunlar üretmeye devam ediyoruz” diyor.